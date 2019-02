Trueblue annonce l'ouverture d'un bureau en Amérique du Nord et nomme Mario Settino au poste de vice-président exécutif du développement de l'entreprise et directeur financier





Trueblue, un grand innovateur technologique du secteur pharmaceutique depuis 17 ans, a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son bureau nord-américain situé à Montréal, au Canada, et la nomination de Mario Settino au poste de vice-président exécutif du développement de l'entreprise et directeur financier.

Résidant au Canada, M. Settino a mené avec brio une carrière de plus de 35 ans en tant que dirigeant de sociétés cotées en bourse, au Canada et aux États-Unis. Dernièrement, il était directeur financier de BioAmber et auparavant, il était président de Peds Legwear, qui exerce ses activités principalement en Caroline du Nord, aux États-Unis. Avant cela, il a occupé des postes de cadre dirigeant chez Miranda Technologies / Grass Valley, Loblaws, Bombardier et LGS, (une entreprise d'IBM). Comptable professionnel agréé (CPA), M. Settino a commencé sa carrière chez Deloitte et est diplômé de l'université Concordia et de l'université McGill.

M. Settino sera basé à Montréal, au Canada et sera responsable de toutes les fonctions d'entreprise de Trueblue, qui englobent les aspects financiers et les affaires juridiques. Il puisera également dans son expérience éprouvée en développement des affaires pour diriger l'expansion en Amérique du Nord et épauler l'entreprise auprès de ses clients internationaux. M. Settino pourra s'appuyer, sur le marché nord-américain, sur une équipe dédiée comprenant notamment Corrado Corsini, vice-président de la direction des comptes et Luca Caucchioli, directeur de compte.

Les bureaux seront situés à l'adresse suivante : 1250 Rene-Levesque West Suite 2200, Montréal, Québec, Canada H3B 4W8.

À propos de TRUEBLUE

Depuis sa création en 2002, l'entreprise est reconnue pour l'innovation et l'excellence de ses solutions et services de soutien. Comptant plus de 90 clients, Trueblue a travaillé avec plusieurs des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales et s'est forgé une place de leader sur le marché grâce à ses produits et ses services.

Employant plus de 140 personnes dans ses bureaux de Vérone et de Milan, en Italie, Trueblue repose sur la force de ses effectifs, auxquels elle accorde une grande valeur. Cette approche axée sur les personnes s'accompagne d'investissements importants visant à fournir les meilleures solutions pour répondre aux besoins de ses clients.

Trueblue participera à la 17e édition de l'évènement EyeForPharma Barcelona, qui aura lieu du 12 au 14 mars.

Marco Bonesini, PDG, marco.bonesini@trueblue.it, +39-0459200901 ; Mario Settino, vice-président exécutif du développement de l'entreprise et directeur financier, mario.settino@trueblue.it, +1(514)984-1441 ; Anita Battistella, directrice du marketing et chargée des relations avec les médias, anita.battistella@trueblue.it , +39-0459200901

