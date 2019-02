Den Braven Benelux B.V. devient Bostik Benelux B.V.





Le changement de la dénomination sociale de Den Braven est l'aboutissement de ce processus d'intégration pour affirmer la forte position globale de Bostik sur le marché des adhésifs et l'étanchéité

Bostik, leader mondial dans les adhésifs de spécialité pour les marchés de l'industrie, de la construction et du grand public, a annoncé aujourd'hui que le nom de l'entité juridique de DEN BRAVEN BENELUX B.V devenait BOSTIK BENELUX B.V.

Depuis l'acquisition de DEN BRAVEN en 2016, un leader dans les mastics à haute performance pour l'étanchéité, l'isolation et la construction, les deux entités ont joint leurs forces pour permettre à Bostik de devenir un acteur majeur dans les adhésifs et l'étanchéité.

Le changement de la dénomination sociale de Den Braven Benelux B.V. est l'aboutissement de ce processus d'intégration. Par conséquent, l'identité visuelle de Den Braven aux Pays Bas va être remplacée sur l'ensemble de ses sites par celle de Bostik. « Ce changement va nous permettre de renforcer le sens de la marque Bostik et nous aider à construire une culture commune fondée sur la création de valeurs ajoutées pour nos clients », commente Roland ALBERS, Vice-Président Senior de la Global Business Unit Construction & Consumer en EMEA.

Vincent Imbos, Directeur général de Bostik Benelux B.V., a ajouté : «nous sommes ravis de faire partie de Bostik et continuerons de suivre notre stratégie de marque en commercialisant la gamme produits Zwaluw parallèlement à celle de Bostik. En outre, nous allons améliorer nos capacités en matière de connaissance et de savoir-faire afin de fournir à nos clients des solutions encore plus innovantes et un service de haute qualité. "

Afin de mieux desservir le marché européen, géographiquement stratégique pour Bostik, une seule organisation commerciale sera désormais mise en place au Benelux. Elle se concentrera sur le marketing et la commercialisation du portefeuille de produits combiné Bostik et Den Braven.

À propos de Bostik, une société du groupe Arkema

Bostik a rejoint Arkema en février 2015. Spécialiste international dans le domaine des colles destinées à l'industrie, à la construction et au grand public, Bostik développe des solutions de collage innovantes, multifonctionnelles et adaptables aux forces qui façonnent notre quotidien depuis plus de 125 ans. Du berceau au bureau, de la maison aux chantiers pro, les colles intelligentes Bostik sont partout. Présente dans plus de 50 pays avec un effectif de 6000 personnes, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2017. http://www.bostik.com

