Bélanger Sauvé annonce la nomination de Me Pierre Moreau à titre d'associé directeur

MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les associés de Bélanger Sauvé S.E.N.C.R.L. sont heureux d'annoncer la nomination de Me Pierre Moreau à titre d'associé directeur.

Cette nomination constitue un retour au cabinet Bélanger Sauvé pour Me Moreau. Lorsqu'il a quitté le cabinet en 2003, il pratiquait le droit administratif et municipal depuis 1981. Sa réputation d'avocat plaideur était extrêmement enviable auprès d'une importante clientèle institutionnelle. Il a ensuite accompli plusieurs mandats parlementaires et ministériels qui lui ont valu l'estime des membres de l'Assemblée nationale, de hauts fonctionnaires, d'élus municipaux et de représentants de plusieurs autres secteurs d'activités.

«?J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de Me Moreau chez Bélanger Sauvé de 1991 à 2003. Il y avait fait sa marque et son départ en politique avait été accueilli sereinement, le sachant passionné pour le service public. Tous les membres du cabinet, jeunes et moins jeunes, bénéficieront de sa vaste expérience et de sa vive acuité d'esprit?» a déclaré Me René Piotte, associé directeur de Bélanger Sauvé depuis 2010.

«?Bélanger Sauvé est en quelque sorte mon alma mater. J'y retrouve d'anciens collègues qui me sont très chers, des avocats chevronnés et de jeunes plaideurs très prometteurs. Je découvre également une société en pleine expansion et je suis honoré du rôle central que les associés ont décidé de me confier. Je suis ravi de me joindre à une équipe fort dynamique et de contribuer à l'essor d'un cabinet qui jouit d'une excellente réputation, partout au Québec » a quant à lui déclaré Me Moreau.

Plus de quinze ans au service des Québécoises et des Québécois

Licencié en droit de l'Université Laval en 1980 et membre du Barreau du Québec depuis 1981, Me Pierre Moreau a été avocat associé chez Bélanger Sauvé de 1991 à 2003. Il a été professeur en droit public et administratif à l'École de formation professionnelle du Barreau du Québec de 1996 à 2003.

Élu pour la première fois dans Marguerite-D'Youville en 2003 puis dans Châteauguay en 2008, 2012 et 2014, Me Moreau a notamment occupé les fonctions de whip en chef du gouvernement, ministre de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à l'information et ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre des Transports, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique intérimaire, président du Conseil du trésor et ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

À propos de Bélanger Sauvé : Fondé en 1967, Bélanger Sauvé est un important cabinet de plaideurs qui regroupe plus de 50 professionnels. La société a des bureaux à Montréal, Trois-Rivières, Joliette et Rouyn-Noranda. Ses principaux champs de pratique sont le droit municipal et administratif, le droit des assurances et le droit du travail. Bélanger Sauvé conseille et représente notamment de nombreux organismes municipaux, des assureurs majeurs et plusieurs organismes publics et paragouvernementaux québécois.

