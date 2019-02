L'APNQL accueille favorablement le projet de loi C-91 sur les langues autochtones





WENDAKE, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador (APNQL) accueille le projet de loi C-91 avec optimisme tout en insistant sur l'importance que sa mise en oeuvre se fasse conjointement avec les autorités des Premières Nations.

« Les langues autochtones sont fondamentales à notre autodétermination, notre culture, notre identité et notre définition du monde. Ce processus de réappropriation et de revitalisation ne pourra toutefois se faire sans un financement stable, durable et prévisible. Il en va de la reconnaissance de nos peuples et de l'estime de soi chez nos jeunes qui sont fiers de leurs langues et de leurs cultures », a indiqué Ghislain Picard, chef de l'APNQL.

Cette nouvelle loi confirme et reconnaît des droits relatifs aux langues autochtones. Elle établit un Bureau du commissaire aux langues autochtones indépendant, qui sera le défenseur de la revitalisation linguistique, agira à titre d'ombudsman pour les peuples autochtones en ce qui concerne leurs droits linguistiques, évaluera l'efficacité du Canada quant au respect de ses obligations en vertu de la Loi, et produira des rapports à ce sujet.

« La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît le droit de transmettre nos langues d'une génération à l'autre. Toutes les langues sont importantes, quel que soit le nombre de locuteurs qui les parlent. Nous savons que les enfants qui maîtrisent leur langue maternelle réussissent mieux à l'école. Aucun effort ne sera ménagé afin que les mesures pour revitaliser, récupérer et maintenir nos langues par le biais de programmes communautaires et scolaires soient respectueuses de l'identité culturelle des Premières Nations au Québec-Labrador », a conclu le chef Ghislain Picard.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme politique qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador. Suivez l'APNQL sur Twitter @APNQL.

