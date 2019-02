Milliman remporte deux prix InsuranceERM pour ses solutions de modélisation actuarielle en Europe





Milliman Mind obtient le prix de la meilleure solution de gestion quantitative des risques et Milliman CHESS celui de meilleur Générateur de Scénarios Economiques

PARIS, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Milliman, Inc., l'un des principaux cabinets mondiaux du conseil en actuariat, vient de remporter deux prix InsuranceERM Awards 2018-2019, pour son offre d'outils de modélisation en assurance. Milliman Mind, une plateforme cloud qui convertit automatiquement des tableaux Excel en puissants modèles C#, y adjoignant piste d'audit et traçabilité, a été désigné « Best end-user computing risk management solution » (meilleure solution de gestion quantitative des risques), tandis que Milliman CHESS (Cloud Hosted Economic Scenario Simulator), une application cloud pour la génération des scénarios économiques, a été récompensé dans la catégorie « Best ESG Software » (meilleur logiciel GSE). Ces deux solutions de modélisation assurancielle démontrent la capacité de Milliman à accompagner ses clients dans la mise en place de solutions pertinentes, en alliant un savoir-faire reconnu et des approches simples et innovantes.

« L'évaluation du risque des modèles fait désormais partie intégrante de la gestion des risques. Cette tendance a été amplifiée par les projets Solvabilité II et les modèles internes/IFRS 17 », explique Pierre Miehe, directeur des équipes Milliman Mind. « Milliman Mind limite ce risque de manière simple, en convertissant automatiquement des modèles Excel en modèles C# puissants et robustes, avec des temps de runs très courts. Cela permet aux entreprises de continuer à bénéficier de la facilité de conception de modèles Excel, tout en assurant une piste d'audit complète et en permettant le travail collaboratif. Que ce soit en assurance vie, en iard ou en prévoyance, Milliman Mind vient naturellement faciliter et fiabiliser les travaux des actuaires ; nous sommes très heureux que cela ait été reconnu par insuranceERM, ayant élu Milliman Mind meilleure solution de gestion quantitative des risques. »

Les prix InsuranceERM U.K. & Europe 2018-2019 sont les plus prestigieux dans le domaine en pleine évolution de la gestion des risques et des capitaux du secteur assurantiel. Des experts chevronnés du secteur provenant de toute l'Europe et du Royaume-Uni ont siégé dans le jury pour ces prix.

« De plus en plus d'assureurs recherchent un générateur de scénarios économiques (GSE) qui n'est pas seulement rapide, mais également intuitif, transparent et convivial », ajoute Alexandre Boumezoued, l'un des responsables de produits pour Milliman CHESS. « Application Web cloud, Milliman CHESS peut rapidement effectuer plusieurs calibrages complexes et des simulations intensives tout en garantissant le déploiement et la maintenance instantanés de la solution. Cette puissance et cette facilité d'utilisation permettent d'accroître sensiblement les gains d'efficacité pour les assureurs, et nous sommes heureux d'avoir été récompensés par InsuranceERM. » L'équipe Milliman CHESS est dirigée par Alexandre Boumezoued, Pierre-Édouard Arrouy et Paul Bonnefoy à Paris.

À propos de Milliman

Milliman est l'un des plus grands fournisseurs de services et de solutions actuariels au monde. La société opère à la fois dans les domaines de l'assurance vie, non vie, prévoyance-santé et avantages sociaux. Fondée en 1947, Milliman est une société indépendante avec des bureaux dans les grandes villes partout dans le monde. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à consulter le site milliman.com.

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 10:44 et diffusé par :