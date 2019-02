Présentation de candidatures pour la Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans





OTTAWA, le 6 févr. 2019 /CNW/ - La Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans a été créée en 2010 afin de souligner les incroyables contributions d'innombrables gens et groupes d'un bout à l'autre du Canada ayant travaillé sans relâche au nom des vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada et de leur famille. Nous acceptons maintenant les candidatures pour la Mention élogieuse de 2019.

À compter d'aujourd'hui, le Bureau de l'ombudsman des vétérans (BOV) accepte les nominations de gens, d'organisations ou de groupes qui méritent d'être reconnus pour leur altruisme, leur dur labeur et leur dévouement envers les vétérans et leur famille. Les nominations peuvent être faites dans n'importe laquelle de ces quatre catégories :

Organisme ou groupe national - Cette catégorie vise les organismes et les groupes de portée nationale dont le travail remarquable et la contribution exceptionnelle ont eu une incidence durable et positive sur le bien-être des vétérans et de leur famille.

Organisme ou groupe local - Cette catégorie vise les organismes et les groupes dont le travail remarquable et la contribution exceptionnelle ont eu une incidence durable et positive, à l'échelle locale ou régionale, sur le bien-être des vétérans et de leur famille.

Individu - Cette catégorie vise les personnes dont le travail remarquable et la contribution exceptionnelle ont eu une incidence durable et positive sur le bien-être des vétérans et de leur famille à l'échelle nationale ou locale.

Contribution de toute une vie - Cette catégorie vise les personnes qui ont fait preuve de dévouement envers les vétérans et leur famille et qui ont fait un travail remarquable et une contribution exceptionnelle en les appuyant ou en défendant leurs droits, et ce, tout au long de leur vie.

«De nombreuses organisations et personnes font de grandes choses pour les vétérans au sein de nos communautés. C'est l'occasion de célébrer leurs réalisations et de mettre en lumière leurs contributions. Si vous connaissez quelqu'un qui fait une différence dans la vie des anciens combattants, prenez le temps de soumettre leur nom afin que nous puissions partager leur histoire et leur donner la reconnaissance qu'ils méritent. » -Craig Dalton, Ombudsman des vétérans

Les nominations doivent comprendre un formulaire de mise en candidature dûment rempli et un résumé des raisons pour lesquelles vous pensez que votre candidat ou candidate mérite la Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans. Consultez les Lignes directrices concernant la Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans sur le site Web du BOV pour avoir plus de détails et en apprendre davantage sur les anciens récipiendaires. La date limite est le 31 mars 2019.

Une fois le formulaire de nomination dûment rempli, vous pouvez nous l'envoyer par la poste, par télécopieur ou par courriel :

Bureau de l'ombudsman des vétérans

360, rue Albert, bureau 1560

Ottawa. Ontario

K1R 7X7

Par télécopieur : 613-944-2939

Par courriel : ovo.communication.bov@canada.ca

