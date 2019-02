Le Conseil supérieur de l'éducation souligne la Semaine des enseignantes et des enseignants





QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La présidente du Conseil supérieur de l'éducation, Mme Maryse Lassonde, est heureuse de souligner la 25e édition de la Semaine des enseignantes et des enseignants. Elle profite de l'occasion pour rendre hommage au personnel enseignant et le remercier pour la grande contribution qu'il apporte toute l'année.

Citation :

« Étant moi-même issue d'une famille d'enseignantes, je sais de première source combien le personnel enseignant se dévoue corps et âme afin de développer le plein potentiel de chaque élève, étudiante ou étudiant, et ce, tout au long de son parcours éducatif et de son développement social. On ne le rappelle pas suffisamment : le rôle confié aux enseignantes et aux enseignants est crucial et il est primordial de valoriser leur expertise qui contribue à instruire, à socialiser et à qualifier les jeunes et les adultes de demain ».

Maryse Lassonde, présidente du Conseil supérieur de l'éducation

La présidente du Conseil tient à saluer l'apport essentiel du personnel enseignant pour la réussite éducative des élèves. Elle rappelle que son travail doit être reconnu quotidiennement et que la valorisation de cette profession doit s'inscrire bien au-delà de la Semaine des enseignantes et des enseignants.

Rappel de la mission du Conseil supérieur de l'éducation

Le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme de consultation et de réflexion critique. Il a pour mission de conseiller le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, et de lui faire des recommandations sur toute question relative à l'éducation. La réflexion du Conseil est le fruit de délibérations entre ses membres, lesquelles sont alimentées par la recherche scientifique, l'audition d'experts ainsi que des consultations menées auprès d'acteurs de l'éducation. La légitimité du Conseil tient à son indépendance, à ses ancrages dans les divers milieux et à la rigueur de ses travaux d'analyse. Au fil de ses publications et des liens qu'il tisse entre le public et le gouvernement en matière d'éducation, le Conseil contribue au développement d'une vision à moyen et à long terme du système d'éducation qui dépasse les intérêts particuliers.

Lien connexe :

Conseil supérieur de l'éducation

