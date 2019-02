Avis aux médias - Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, publiera un rapport sur la pénurie nationale d'enseignants de français langue seconde





VANCOUVER, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, publiera le rapport Accès aux possibilités : Étude sur les difficultés liées à l'offre et à la demande d'enseignants en français langue seconde au Canada. De plus, des représentants de Canadian Parents for French ainsi que du conseil scolaire de Vancouver prononceront une allocution.

Les représentants des médias sont invités à assister à l'activité en personne ou par téléconférence.

Quand : Le mercredi 13 février 2019



Heure : De 13 h à 14 h 30 (HNP) 13 h (HNP) - Les documents sous embargo seront mis à la disposition des journalistes. 13 h 15 (HNP) - Le commissaire, Raymond Théberge, prononcera une allocution et l'embargo sera levé.



Quoi : Publication du rapport du commissaire aux langues officielles, Accès aux possibilités : Étude sur les difficultés liées à l'offre et à la demande d'enseignants en français langue seconde au Canada, et allocution de conférenciers sur la pénurie nationale d'enseignants en français langue seconde.



Qui : Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, répondra aux questions.



Où : L'École Bilingue Elementary School, 1166, 14e Avenue Ouest, Vancouver

Pour accéder à la téléconférence :

Numéro d'accès sans frais : 1?877?413?4791

Numéro de la conférence : 4680466

www.languesofficielles.gc.ca

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 10:00 et diffusé par :