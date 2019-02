L'APNQL appuie la Nation Innue pour son engagement dans la lutte au trafic de drogues et la consommation abusive





WENDAKE, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) salue les efforts de la Nation Innue qui a adopté une Déclaration en matière de lutte au trafic de drogues et de consommation abusive aujourd'hui. Celle-ci a été rendue publique dans le cadre d'une rencontre politique des leaders de la Nation Innue tenue à Uashat et portant sur cet enjeu de santé publique et de sécurité.

« À l'instar d'autres Premières Nations au cours des dernières années, les dirigeants de la Nation Innue ont posé un geste concret qui s'avère être une condition essentielle au changement pour le mieux-être des enfants, des jeunes, des familles et des communautés toutes entières. La volonté politique de se mobiliser dans le but d'assurer la sécurité et le mieux-être de la population par le biais d'une Déclaration commune en matière de lutte au trafic de drogues et de consommation abusive démontre que l'enjeu est prioritaire et mérite une attention immédiate. Les problèmes de consommation et la détresse psychologique affectent encore malheureusement plusieurs des nôtres et c'est notamment grâce à des actions engageantes comme celle de la Nation Innue que la situation s'améliorera », a déclaré le chef de l'APNQL, Ghislain Picard.

La sécurité publique, la santé mentale et les services de mieux-être à la population constituent des enjeux que l'APNQL compte parmi ses priorités pour les trois prochaines années.

