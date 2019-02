La CEDEC et Place aux jeunes en région s'associent pour appuyer la création d'entreprise partout au Québec





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La CEDEC et Place aux jeunes en région (PAJR) annoncent la création d'un nouveau partenariat visant à soutenir les entrepreneurs souhaitant créer une entreprise et stimuler le développement économique dans les régions du Québec. Cette annonce a eu lieu à Montréal dans le cadre de la Semaine des régions organisée par PAJR.

«?La CEDEC est ravie d'augmenter les efforts de Place aux jeunes en région afin d'augmenter la création d'entreprises chez les jeunes de partout au Québec?», affirme John Buck, le président-directeur général de la CEDEC. «?Grâce à notre réseau de partenaires qui ne cesse de s'agrandir et d'inclure des fournisseurs de services, le secteur de l'éducation et des bailleurs de fonds privés et publics, l'équipe de conseillers d'entreprise de la CEDEC peut offrir un soutien personnalisé et une orientation afin d'aider les entreprises à connaître une croissance.?»

«?Bien que l'on parle beaucoup de la problématique liée au manque de main-d'oeuvre, le monde des affaires est aussi confronté à un important problème en ce qui a trait à la relève entrepreneuriale. Actuellement, des entreprises ferment leurs portes, car personne n'est là pour assurer la continuité et ce problème va en augmentant », estime Luc Dastous, le président de Place aux jeunes en région.

Du démarrage à l'expansion, les conseillers d'entreprise de la CEDEC offrent une approche personnalisée à chacun de ses clients et surveillent systématiquement leur progrès grâce à l'outil GrowthwheelMD. La CEDEC, en partenariat avec PAJR, travaillera auprès des jeunes entrepreneurs afin de valider leurs concepts d'affaires et de l'élaborer dans le cadre de leur stratégie de migration dans une région. Ce soutien préparera les jeunes entrepreneurs à bien interagir avec la continuité de services de leur nouvelle collectivité.

Favorisant la migration, l'e?tablissement et le maintien des jeunes diplo?me?s a?ge?s de 18 a? 35 ans en re?gion, PAJR est la re?fe?rence que?be?coise en matie?re de migration des jeunes. www.placeauxjeunes.qc.ca

La CEDEC est un organisme partenaire de premier plan et un moteur de développement économique communautaire et d'employabilité. La CEDEC soutient la création d'entreprises et leur croissance, elle aide les employeurs à entrer en relation avec les bons candidats et elle renforce la capacité des communautés à planifier et à former des partenariats porteurs d'une nouvelle activité économique et d'occasions de prospérité pour les communautés et les entreprises. www.cedec.ca

SOURCE CEDEC

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 09:57 et diffusé par :