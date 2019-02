IDTechEx Show! Le programme est disponible : rapprocher les marques des technologies émergentes





Le IDTechEx Show! qui se tiendra les 10 et 11 avril à Berlin rassemble huit technologies disruptives clés et leurs clients en un seul lieu. Les analystes de secteur d'IDTechEx ont invité des intervenants internationaux appartenant à de nombreuses organisations d'utilisateurs finaux, ainsi que des concepteurs de technologie qui présenteront les dernières avancées pour vous apporter une analyse décisionnelle pour votre activité et vous permetre de rencontrer des clients et partenaires potentiels.

Grâce à plus de 250 intervenants, les thèmes évoqués comprendront notamment le bouleversement dans le secteur émergent des véhicules électriques et du stockage de l'énergie, les opportunités dans les applications touchant au domaine de la santé, depuis les technologies portables jusqu'aux biocapteurs, les innovations dans les produits électroniques grand public, notamment les écrans flexibles et pliables. On parlera également des innovations dans le domaine industriel, de l'impression des additifs aux surfaces intelligentes ou encore des avancées dans les nouveaux matériaux, des matériaux d'interface thermique aux matériaux électroniques extensibles.

Pour couvrir ces sujets nous recevrons un panel exceptionnel d'utilisateurs qui évoqueront leurs activités et les exigences liées à la mise sur le marché de ces technologies. Parmi les intervenants figurent notamment AbinBev, BEKO, Bosch, Boston Scientific, Continental, Daimler, Diageo, Google, Microsoft, Mitsubishi Electric, NREL, Panasonic, Qualcomm Life, Renault Trucks, Samsung, Schreiner Medipharm, Siemens, Sony, US Army, UTRC, Visionox et bien d'autres encore. Pour consulter la liste complète des intervenants, veuillez cliquer ici.

L'objectif principal de cet évènement est de rapprocher les applications des technologies adaptées afin d'accélérer le processus d'adoption de ces dernières. Plus de 200 exposants présenteront leurs dernières avancées et solutions dans les domaines de l'impression 3D, des véhicules électriques, du stockage d'énergie, du graphène, de l'IoT, de l'électronique imprimée, des capteurs, et de la technologie portable.

L'évènement sera organisé par IDTechEx, cabinet international de veille économique et de conseil, qui s'attache à fournir des évaluations technologiques objectives à ses clients. Les analystes d'IDTechEx constituent le programme et sélectionnent minutieusement les intervenants principaux venus du monde entier afin de s'assurer que les dernières tendances et opportunités soient communiquées aux participants pour leur offrir des analyses pointues.

Enregistrez-vous des maintenant et jusqu'au 15 février 2019 afin de profiter d'une réduction sur http://www.idtechex.com/europe.

