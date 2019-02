Le ministre Charette doit donner suite au projet de loi sur le climat de Dominic Champagne





QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les députés libéraux, réunis en caucus, ont accueilli ce matin M. Dominic Champagne, instigateur du Pacte pour la transition écologique. M. Champagne a eu l'occasion de faire une présentation au caucus libéral du projet de loi qu'il a déposé au premier ministre en décembre dernier.

La députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et d'agriculture, Marie Montpetit, demande à la Coalition avenir Québec (CAQ) de donner suite à l'initiative de M. Champagne dans les meilleurs délais. Mme Montpetit tient également à souligner que l'opposition officielle accueille favorablement le principe et l'esprit du projet de loi anti-déficits climatiques.

Une motion sera présentée cet après-midi pour que le gouvernement caquiste s'engage formellement à présenter un projet de loi visant à assurer le respect des obligations climatiques du Québec.

«?Nous avons eu une rencontre très positive avec Dominic Champagne au caucus libéral et nous accueillons favorablement son initiative. Maintenant, je demande au ministre de démontrer son leadership et d'agir pour le climat en présentant un projet de loi anti-déficits climatique. C'est l'occasion pour le nouveau ministre de montrer à la population que les intentions de son gouvernement sont bien réelles en matière d'environnement.?»

Marie Montpetit, députée de Maurice-Richard et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques et en matière d'agriculture

