Projection de la version restaurée de La liberté d'une statue à la Cinémathèque québécoise le 14 février et lancement du film sur illico et iTunes

MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Éléphant : mémoire du cinéma québécois est heureux d'annoncer la projection du premier long métrage d'Olivier Asselin, La liberté d'une statue (1990), à la Cinémathèque québécoise le jeudi 14 février à 19h dans le cadre d'Éléphant sur grand écran. Le réalisateur et scénariste Olivier Asselin ainsi que l'actrice principale, Lucille Fluet, seront présents pour l'occasion et répondront aux questions du public. Le film, fraîchement numérisé et restauré par Éléphant, sera offert sur illico et iTunes dès le lendemain.

À la fois conte philosophique et comédie aux accents burlesques, La liberté d'une statue est surtout un fabuleux hommage au cinéma des premiers temps. « Ce qui nous a un peu inspirés, ce sont des livres comme Don Quichotte ou des contes philosophiques du 18e, comme le Candide de Voltaire ou Jacques le Fataliste de Diderot, donc des contes et des romans très légers avec une dimension ironique et une dimension satirique, mais aussi beaucoup de liberté dans la structure narrative, et puis aussi une dimension philosophique », nous a confié le scénariste et réalisateur Olivier Asselin.

OEuvre tournée en noir et blanc produite avec peu de moyens et beaucoup d'humour, La liberté d'une statue, qui met en vedette Lucille Fluet, Ronald Houle, Serge Christiaenssens et Rock Aubert, a séduit les critiques à sa sortie et a remporté le prix L.-E.-Ouimet-Molson (devenu AQCC-SODEC) du meilleur long métrage québécois. Difficilement accessible depuis plusieurs années, le film nouvellement restauré bénéficie ainsi d'une seconde vie et pourra être visionné sur illico et iTunes par les cinéphiles issus de tous les horizons.

Synopsis

Un homme et une femme font la postsynchronisation des dialogues d'un vieux film muet retrouvé en Égypte qui raconte l'histoire d'une jeune femme dont les éternuements provoquent la résurrection d'un homme mort, ce qui attire l'attention d'un riche marchand et d'un scientifique.

À propos d'Éléphant : mémoire du cinéma québécois

Mis sur pied en 2007, Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un vaste chantier entièrement financé par Québecor destiné à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Éléphant a, depuis sa création, restauré 225 films qui sont offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le service de vidéo sur demande illico de Vidéotron au canal 900, sur illico.tv et sur l'application illico. Les films sont également accessibles en version originale et sous-titrée en anglais sur iTunes Canada et dans tous les pays du monde où l'une des langues officielles est le français ou l'anglais. Plus de 50 de ces films sont aussi offerts en version sous-titrée en espagnol dans les pays hispanophones. Le site Internet Éléphant : mémoire du cinéma québécois, www.elephantcinema.quebec, constitue quant à lui la plus importante banque de données et d'information sur le cinéma québécois.

Éléphant : mémoire du cinéma québécois est un projet philanthropique. À cet effet, Québecor n'en tire aucun avantage pécuniaire. À l'exception d'un montant minimal pour couvrir une partie des frais d'exploitation de la plateforme, la totalité des revenus de la diffusion de ces films est reversée aux détenteurs des droits et aux créateurs du cinéma québécois.

À propos de la Cinémathèque québécoise

La Cinémathèque québécoise, c'est le musée de l'image en mouvement à Montréal. Sa mission est d'acquérir, documenter et sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d'animation international, collectionner des oeuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins culturelles et éducatives.

