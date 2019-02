État actuel des activités d'EHP Funds





TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW/ - EHP Funds est fière de présenter l'état actuel de ses activités en ce qui concerne sa famille de fonds communs de placement « alternatifs liquides » offerts par voie de prospectus.

En août 2018, EHP Funds a procédé au lancement de six nouveaux fonds communs de placement « alternatifs liquides », qui élargissent la boîte à outils des gestionnaires en y intégrant le recours à l'effet de levier et aux ventes à découvert dans une mesure qui dépasse celle que permettent les fonds communs de placement traditionnels à position acheteur seulement. Les fonds sont conçus de manière à offrir aux conseillers et à leurs clients des solutions à risque géré qui limitent la volatilité et les pertes dans des conditions de marché difficiles.

EHP Funds est heureuse d'annoncer que les actifs réunis collectivement par la famille de fonds ont dépassé 150 millions de dollars et que les fonds ont été approuvés aux fins de distribution par l'intermédiaire de tous les conseillers de l'OCRCVM et courtiers détenus par des banques et indépendants.

« Le quatrième trimestre de 2018 nous a rappelé que l'intégration de fonds alternatifs dans un portefeuille diversifié peut ajouter une valeur importante en ce qui touche le rehaussement du rendement des placements, particulièrement durant les périodes de turbulences sur les marchés », a affirmé Jason Mann, cofondateur et dirigeant principal de l'information.

« En raison du succès rapide que nous avons obtenu avec cette nouvelle catégorie d'actif qui gagne en importance, nous accroissons les ressources visant à soutenir notre croissance auprès des conseillers. Nous sommes également heureux d'annoncer que nous avons embauché Karl Palmen à titre de directeur du Développement des affaires à Vancouver; il se joindra à Jeff Bennett, qui travaille de nos bureaux de Toronto, ainsi qu'à un nouveau directeur qui sera embauché à Montréal », a-t-il ajouté.

Le 1er janvier 2019, EHP Funds Inc., une filiale de EdgeHill Partners, a été nommée fiduciaire et gestionnaire des fonds offerts par voie de prospectus sous la bannière EHP Funds. EdgeHill Partners continuera d'agir à titre de gestionnaire des fonds privés (existants et futurs) offerts aux termes d'une notice d'offre, ainsi que des services de compte géré offerts aux bureaux de gestion de patrimoine de familles très fortunées et aux investisseurs institutionnels.

Les fonds gérés par EHP Funds Inc. comprennent :

Fonds alternatif EHP Protection : Un fonds nord-américain défensif à positions acheteur/vendeur conçu pour générer des rendements absolus positifs sans égard aux conditions du marché et offrir une solution de rechange non corrélée aux obligations et actions traditionnelles.

Fonds alternatif EHP Avantage : Un fonds nord-américain diversifié « toutes conditions » à positions acheteur/vendeur offrant un équilibre optimal entre le rendement et la préservation du capital.

Fonds alternatif international EHP Protection : Un fonds international défensif à positions acheteur/vendeur conçu pour générer des rendements absolus positifs sans égard aux conditions du marché et offrir une solution de rechange non corrélée aux obligations et actions traditionnelles.

Fonds alternatif international EHP Avantage : Un fonds international diversifié « toutes conditions » à positions acheteur/vendeur offrant un équilibre optimal entre le rendement et la préservation du capital.

Fonds alternatif EHP Sélect : Un fonds canadien concentré à positions acheteur/vendeur conçu pour réaliser un rendement tout en atténuant les replis grâce à notre méthodologie exclusive d'« aiguillage du risque ».

Fonds alternatif EHP Arbitrage mondial : Un portefeuille diversifié d'occasions d'arbitrage conçu pour générer des rendements absolus positifs sans égard aux conditions du marché et offrir une solution de rechange non corrélée aux obligations et actions traditionnelles.

Pour obtenir un sommaire des risques liés à un placement dans un fonds EHP, veuillez consulter les risques précis décrits dans le prospectus. De plus amples renseignements sur les six fonds se trouvent sur le site Web de EHP Funds à l'adresse www.ehpfunds.com.

