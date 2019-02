Pôles d'innovation régionaux - La ministre Proulx abandonne les régions





QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Questionnée sur l'avenir des pôles d'innovation régionaux, la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, s'est montrée peu rassurante sur l'avenir de ces investissements en régions.

Jusqu'à maintenant, les actions du gouvernement ne laissent que très peu de place aux régions pour rêver de développement économique et la ministre nous l'a démontré une fois de plus hier en affirmant qu'elle entendait prochainement réviser la mesure encadrant la création des pôles d'innovation et le réseau national. Ces pôles bénéficient d'un budget de 32,5 M$ sur 4 ans pour stimuler l'innovation en région et créer de bons emplois hors des grands centres.

«?Les régions sont inquiètes, est-ce que la ministre mettra la hache dans le financement aux initiatives régionales d'innovation pour répondre à la demande du premier ministre de couper dans les ministères ou est-ce que la ministre ne croit tout simplement pas au développement régional?? Plusieurs pôles régionaux sont déjà un succès, dont le Digihub en Mauricie, le pôle d'innovation de Laval et le pôle de l'innovation dans Lanaudière. La ministre laisse maintenant dans l'inquiétude les 12 régions qui n'ont pas encore reçu de financement pour aider le développement des entreprises et d'initiatives innovantes.?»

Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME et d'innovation

