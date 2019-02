ENTICY, un projet unique de condos-boutique, s'installe au coeur du centre-ville





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - En plein coeur du centre-ville de Montréal, à l'angle du boul. René-Lévesque et de la rue Mackay, se dressera bientôt Enticy, un édifice unique de 24 étages, mariant une façade historique et un design contemporain, qui abritera des condos-boutique. L'équipe associée au projet immobilier Enticy inclut Claridge comme partenaire financier, Omnia Technologies à titre de constructeur et Geiger Huot qui en signe l'architecture.

Enticy bénéficie d'un emplacement de choix au centre-ville. Sa façade originale témoigne d'ailleurs de la riche histoire de ce quartier qui est aujourd'hui en pleine effervescence, grâce à une communauté multiculturelle et vibrante. Stratégiquement situé à quelques minutes de marche des universités Concordia (5 minutes) et McGill (15 minutes), Enticy est également accessible facilement par le transport en commun, soit à quelques pas des stations de métro et de train. Les services et attraits postés à proximité sont nombreux : boutiques, restaurants, cafés, musées, cinémas, Centre Bell et plus encore.

À l'image du style contemporain d'un hôtel-boutique, les condos de Enticy offriront une abondante lumière naturelle et des vues imprenables sur l'horizon montréalais et le fleuve Saint-Laurent grâce à une fenestration de pleine hauteur. Tout est centré sur l'essentiel, c'est-à-dire sur des commodités et des services modernes, sans superflu, mais surtout sans compromis sur la qualité et le confort. Parmi ces commodités, nous trouvons notamment une piscine sur le toit, un gym complet, une construction de première qualité et des accessoires haut de gamme, incluant cinq appareils électroménagers dans chaque unité. De plus, les frais de condos y sont moins élevés que dans la plupart des projets environnants. Le projet prévoit 185 unités de condos réparties sur les étages (studios, unités de 1 chambre, ou 2 chambres) et maisons de ville situées au niveau du rez-de-chaussée.

« Nous avons choisi de miser sur des condos haut de gamme modernes pour offrir des espaces de vie qui représentent un investissement sûr, notamment grâce à un emplacement central prisé. Que ce soit pour des premiers acheteurs, des parents d'étudiants qui fréquentent les universités à proximité ou des professionnels qui veulent un pied-à-terre au centre-ville, Enticy offre assurément un rapport qualité-prix exceptionnel », souligne Jean-François Beaulieu, président d'Omnia Technologies.

Le lancement officiel d'Enticy se tiendra à la fin mars. Pour recevoir une invitation à l'événement, il suffit de s'inscrire à la liste VIP en cliquant ici.

Pour accéder aux photos et aux rendus, cliquer ici.

ESPACE DE VENTE

1230, rue Mackay

Montréal (Québec) H3G 2H4

info@enticycondos.com

Heures d'ouverture

Lundi au jeudi : 12 h à 19 h

Vendredi : sur rendez-vous seulement

Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h

