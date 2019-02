Le Groupe Cirque du Soleil acquiert The Works Entertainement grâce au soutien financier du Fonds de solidarité FTQ et de la Caisse





Le financement de 120 M$ US permettra au Groupe de poursuivre sa croissance

MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe Cirque du Soleil (Groupe CdS) annonce l'acquisition de la société américaine The Works Entertainment et la signature d'une facilité de crédit de 120 millions de dollars américains avec le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse). Ce financement permet notamment l'acquisition de la société américaine reconnue pour ses productions théâtrales de taille moyenne, dont ses spectacles d'illusion et de magie à succès comme The Illusionists et Now You See Me Live, et supportera la croissance future du Groupe CdS.

« Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir compter sur le soutien de partenaires financiers québécois importants pour cette acquisition et pour poursuivre notre croissance internationale, a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. Nous sommes ancrés au Québec depuis presque 35 ans déjà et c'est d'ici que part notre renommée mondiale. Ce financement réaffirme la pérennité de nos activités de notre siège social à Montréal et nous aidera à réaliser nos ambitions en tant que groupe de divertissement. »

« Le Groupe Cirque du Soleil est un fleuron québécois avec un fort rayonnement international dans le secteur du divertissement. Nous investissons dans une équipe de direction de calibre mondial qui possède un plan de croissance ambitieux. L'acquisition de The Works Entertainment s'inscrit dans cette stratégie et renforce ainsi le siège social montréalais avec les retombées qui en découlent », a pour sa part commenté Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

« La Caisse, déjà actionnaire du Groupe Cirque du Soleil, continue de jouer un rôle actif dans la croissance et la mondialisation des sociétés québécoises. Cette transaction en est d'ailleurs le reflet, a fait valoir Charles Émond, premier vice-président Québec et Planification stratégique globale de la Caisse. Par ce financement, le Groupe Cirque du Soleil pourra poursuivre la mise en oeuvre de son plan d'expansion qui repose notamment sur des acquisitions, comme celle annoncée aujourd'hui, ce qui lui permet de diversifier son offre et ainsi renforcer sa position de leader mondial du divertissement. »

Depuis 2012, The Works Entertainment crée, produit et présente des spectacles de haute qualité à travers le monde. Leur portefeuille comprend également des spectacles de style cabaret, d'arts de cirque tel que Circus 1903 - The Golden Age of Circus et du théâtre musical. L'ajout de ces spectacles au portfolio du Groupe CdS lui permettra de poursuivre la diversification de son offre et de renforcer sa présence dans le réseau de distribution des salles de théâtre à travers le monde.

Cette transaction représente la troisième acquisition du Groupe CdS dans les dernières années, après Blue Man Group en 2017 et VStar Entertainment Group en 2018. L'acquisition de The Works Entertainment vient cristalliser l'évolution du Groupe CdS en un leader mondial du divertissement, passant d'une compagnie exclusivement centrée sur les arts du cirque à une société de création, de production et de présentation de spectacles de divertissement de toutes formes.

Tout le matériel de presse destiné aux médias est disponible via le lien suivant : https://app.box.com/s/a0lgp9iomd7mmjuytlnt2vb6epw8py1o

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file mondial dans le domaine du divertissement. En plus de produire des spectacles de cirque de renommée internationale, l'organisation canadienne apporte son approche créative à une grande variété de formes de divertissement, notamment avec des productions multimédias, des expériences immersives, des parcs thématiques et des événements spéciaux. L'entreprise compte actuellement 4 500 employés provenant de plus de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site www.legroupecirquedusoleil.com.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

