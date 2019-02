Les Grands Prix santé et sécurité du travail de la CNESST - Faites connaître vos bons coups en santé et sécurité du travail!





TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les employeurs et les travailleurs de votre entreprise ont su oeuvrer de concert à l'implantation d'une innovation pour rendre vos milieux de travail toujours plus sécuritaires? Inscrivez-vous sans tarder aux Grand Prix santé et sécurité du travail de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Comment s'inscrire?

Les entreprises et les organismes de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec peuvent soumettre leur candidature en s'inscrivant en ligne d'ici le 22 mars 2019 à grandsprixsst.com dans la catégorie Innovation, sous l'une des classes suivantes : Petites et moyennes entreprises, Grandes entreprises ou Organismes publics.

Les projets admissibles seront finalistes pour les prix régionaux, qui seront décernés le 5 novembre 2019. Les lauréats régionaux seront par la suite en lice pour le quinzième Gala national, qui se tiendra au printemps 2020, à Québec.

Bénéficier de retombées positives!

Les entreprises qui participent aux Grands Prix bénéficient de retombées positives : le concours contribue à rehausser leur visibilité et démontre qu'elles ont à coeur la santé et la sécurité de leur précieuse ressource : les employés. Le concours permet également de mobiliser le personnel autour d'un but commun : la diminution et la prévention des accidents dans leurs milieux.

D'année en année, l'implication grandissante des travailleurs et des employeurs a un effet tangible sur le sentiment d'appartenance et la fierté des travailleurs de faire partie d'une équipe où la santé et la sécurité du travail est au centre des préoccupations.

Pour en savoir plus sur les Grands Prix SST, communiquez avec Audréane Lafrenière, de la Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec de la CNESST, au 819 372-3400, poste 3276, ou au 1 800 668-6210, poste 3276.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Audréane Lafrenière, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Téléphone : 819 372-3400, poste 3276

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 09:00 et diffusé par :