Lifestyle Delivery Systems Inc. annonce le lancement de la pépinière de Core Isogenics Inc.





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 6 février 2019 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQB : LDSYF) et (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou « l'entreprise ») annonce que sa filiale en propriété exclusive, Core Isogenics Inc. (« Core Isogenics ») a lancé le fonctionnement de sa pépinière sur le site d'Adelanto.

Core Isogenics a débuté les opérations de développement génétique de cannabis. L'objectif est de contrôler tous les aspects de la génétique de la plante avec des compositions constantes et reproductibles de profils flavonoïdes, terpènes et cannabinoïdes. La réussite de ce processus débouchera sur une uniformité de produit inégalée dans le secteur. Les plantes qui seront développées par Core Isogenics auront des rendements définis et des profils génétiques précis autant pour la culture de Core Isogenics que pour les producteurs contractuels.

La pépinière Core Isogenics développera sa technologie de génétique de plante et produira des graines avec des propriétés identiques aux formules requises pour plusieurs versions de CannaStripstm, réduisant ainsi le nombre d'étapes d'extraction requises présentement pour extraire les ingrédients de plus d'une plante et passer à l'extraction d'une seule plante avec les ingrédients exacts déjà dans son ADN. Les graines Core Isogenics germeront dans les salles climatisées, à pression négative et contrôlées à distance de l'entreprise pour assurer un développement des plantes sans élément contaminant. Les semailles de la pépinière seront transportées dans l'environnement de culture automatisée de Core Isogenics qui maximisera la croissance des plantes et réduira le cycle de croissance.

Core Isogenics dispose de huit salles climatisées, à pression négative et contrôlées à distance pour assurer l'amélioration des souches actuelles et quatre salles identiques pour les souches expérimentales. La société prévoit une production annuelle de plus de trois millions de graines isogéniques. Ces souches isogéniques seront développées à la fois pour la culture en intérieur et en extérieur avec en vue de grandes fermes extérieures.

Brad Eckenweiler, chef de la direction de Lifestyle Delivery Systems Inc., a déclaré : « L'avenir médicinal du cannabis dépend de la capacité des cultivateurs et fabricants à offrir exactement les mêmes ingrédients de manière constante. Ceci n'est possible que si ces ingrédients peuvent être répétés récolte après récolte et cela nécessite forcément le contrôle total de la génétique de la plante de cannabis. Présentement le marché du cannabis comporte une multitude de souches croisées en épissant et clonant pour créer une génétique de plus en plus faible à la recherche de THC, ce qui a entraîné pour de nombreux cultivateurs le besoin d'utiliser des herbicides, fongicides et pesticides. Nous sommes convaincus que notre approche peut orienter la culture du cannabis vers un meilleur avenir. Il y a cinquante ans cette plante poussait à l'état sauvage sans produits chimiques ni intervention humaine et nous allons de nouveau développer cette plante grâce à notre programme de pollinisation sans clonage ni technologie d'OGM. » M. Eckenweiler a ensuite expliqué : « D'ailleurs, notre première génération de graines vient juste d'arriver dans le monde du cannabis. » La société espère que la technologie de Core Isogenics et les souches isogéniques résultantes bénéficieront à tout le secteur du cannabis.

L'entreprise continuera son développement de procédés et de gammes de produit ainsi que de son réseau de distribution.

À propos de Core Isogenics Inc.

Core Isogenics Inc. est situé à Adelanto, en Californie et c'est un opérateur autorisé par la ville et sous licence d'État de culture et pépinière dans le secteur californien du cannabis. L'entreprise se consacre au développement de souches de graines isogéniques et de méthodes de culture automatisée pour le secteur du cannabis avec Lifestyle Delivery Systems Inc., une société de Colombie-Britannique.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Lifestyle Delivery Systems Inc. est une entreprise technologique qui dispose d'installations de production et d'emballage de pointe situées dans le Sud de la Californie. La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que toute autre forme de prise, mais elles présentent une biodisponibilité supérieure de composants cannabiques. Certaines bandelettes incluront également des ingrédients co-actifs tels que des produits nutraceutiques, vitamines et peptides. La technologie offre une nouvelle manière de mesurer précisément le dosage et d'assurer la pureté du produit sélectionné. Du début à la fin, le processus de production basé sur la technologie de l'entreprise s'accompagne de tests pour vérifier la qualité et la composition de tous les ingrédients utilisés dans chaque bande, ce qui donne un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler

Chef de la direction

POUR EN SAVOIR PLUS, ÉCRIVEZ À L'ADRESSE SUIVANTE :

i information@CSPAGroup.com

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à son adéquation et à son exactitude.

Les renseignements présentés dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prévisionnels fondés sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que tous les énoncés prévisionnels sont foncièrement incertains et que le rendement réel peut être affecté par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue figurant à l'annexe I de la Controlled Substances Act de 1970 des États-Unis. Bien que le Congrès ait interdit au Département américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour s'ingérer dans la mise en oeuvre des lois des États concernant la marijuana à usage médical, cette interdiction, pour rester en vigueur, doit être renouvelée chaque année. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les énoncés prévisionnels. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les énoncés prévisionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/818475/Core_Isogenics_Nursery_Seedlings.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 08:38 et diffusé par :