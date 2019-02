Protection des municipalités contre les cyber-risques - L'UMQ innove en lançant un nouveau regroupement en assurances





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) invite l'ensemble des municipalités, MRC et organisations municipales à adhérer à son tout nouveau regroupement en assurances pour la cyber-sécurité.

À l'ère des villes intelligentes et des données ouvertes, les municipalités sont plus que jamais exposées aux cybermenaces (attaques informatiques, piratage, demande de rançons, etc.), qui peuvent entraîner des coûts importants pour les contribuables.

L'UMQ, à la demande de ses membres, a donc étudié et documenté la problématique de la cybersécurité au cours des dernières années. Elle misera sur l'expertise acquise grâce à ses autres regroupements en assurances - auxquels participent plus de 400 municipalités et organisations municipales - pour obtenir la meilleure couverture d'assurances contre les cyber-risques possible, avec les primes les plus compétitives offertes sur le marché, en conformité avec les règles de gestion et d'adjudication contractuelles en vigueur.

Toutes les municipalités, MRC et organisations municipales, membres et non-membres de l'UMQ, peuvent adhérer à ce nouveau regroupement en assurances pour la cyber-sécurité. Les détails sont disponibles sur le site Web de l'Union et les documents requis pour l'adhésion doivent être transmis à l'UMQ d'ici le 1er avril 2019. Un appel d'offres public sera lancé par l'UMQ au cours du mois d'avril et la couverture d'assurance devrait entrer en vigueur en juillet.

Soulignons par ailleurs que le 10 mai prochain, dans le cadre des assises annuelles de l'Union à Québec, une clinique de perfectionnement « Signature UMQ » sera entièrement consacrée à l'enjeu de la protection des municipalités contre les cyber-risques.

