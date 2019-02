Innodisk est prête pour la montée en puissance de la fusion IA-IdO au salon Embedded World 2019





Innodisk présente ses solutions compatibles IA-IdO (en anglais, AIoT) pour les mémoires industrielles intégrées, le stockage et l'expansion au salon Embedded World 2019 à Nuremberg, en Allemagne.

NUREMBERG, Allemagne, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Innodisk est à la pointe de la technologie avec ses solutions industrielles intégrées et IA-IdO. Pour faciliter cette fusion avec la technologie d'intelligence artificielle, Innodisk a déjà constitué une gamme de solutions compatibles avec l'IA-IdO qui seront présentées dans le hall 1, aux stands 259 et 261 du salon Embedded World 2019 à Nuremberg, en Allemagne. De plus, Innodisk fera sa contribution au Forum des exposants du monde des systèmes intégrés sous forme d'une présentation intitulée Industrial Storage at the Edge ? Orchestrating AIoT-Ready Solutions (Le stockage industriel à la pointe : orchestrer des solutions compatibles avec l'IA-IdO), qui sera faite par le directeur général adjoint d'Innodisk, C.C Wu, le 27 février de 13 h 30 à 14 h.

Les démonstrations en direct des solutions IA-IdO d'Innodisk utilisent des plates-formes d'intelligence artificielle et incluent la reconnaissance faciale 2D et 3D, la configuration des mesures 3D et la détection d'objet. Elles fourniront également des informations fascinantes sur des applications pratiques telles que la surveillance des aéroports et des villes intelligentes. Dans ces démonstrations multiplateformes, la solution IA-IdO d'Innodisk montrera comment intégrer une intelligence artificielle dans les plate-formes de virtualisation E/S et IdO tout en effectuant différentes tâches à l'aide de modules SSD et de mémoire industriels.

Parmi les innovations les plus récentes en matière de produits figurent les modules DRAM de 32 Go de qualité industrielle. S'inscrivant dans l'effort en matière d'IA-IdO d'Innodisk, cette solution haute capacité s'ajoute à la gamme de modules ECC et RDIMM à large plage de températures et d'une vitesse mémoire de 2 666 MT/s. Ces modules sont spécialement conçus pour supporter des charges de travail exigeantes tout en étant capables de résister aux conditions difficiles dans des situations limites.

Pour le stockage flash, les derniers périphériques NAND 3D sous divers formats seront exposés avec la nouvelle série de disques haute performance SSD PCIe M.2.

L'expansion des E/S est tout aussi importante. Aujourd'hui, plusieurs plates-formes ont besoin d'une refonte complète pour se conformer aux exigences de l'IA-IdO. Avec la carte d'extension d'Innodisk, ces plates-formes peuvent facilement intégrer les capacités d'affichage, le CANbus, les ports série et le LAN. Ces cartes sont désormais toutes disponibles dans un format robuste M.2, la toute dernière carte graphique M.2 prenant en charge la résolution 4K.

Rejoignez-nous au salon Embedded World pour en savoir plus sur nos solutions IA-IdO et nos produits innovants.

Stands nº1-259 et 1-261, Hall 1

02/26/2019 - 02/28/2019

Nuremberg, Allemagne



À propos d'Innodisk

Présenté dans le classement Forbes Best Under A Billion des 200 meilleures entreprises d'Asie dont le chiffre d'affaires est inférieur à un milliard de dollars, Innodisk est un fabricant de modules SSD industriels axé sur les services et un fournisseur de mémoire flash, de modules DRAM et de produits périphériques intégrés pour les applications industrielles et d'entreprise. Pour plus d'informations sur Innodisk, veuillez visiter https://www.innodisk.com.

