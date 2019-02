La Fédération des kinésiologues du Québec fait appel à la prudence en matière de formations offertes en conditionnement physique





MONTRÉAL, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) et son représentant officiel, M. Serge Bourdeau, président, émettent l'avis suivant :

Un nouveau cours sera offert très prochainement au Centre de formation professionnelle 24-Juin, dans le cadre d'un projet pilote créé par Accès Compétences CSRS et Kin Impact Institut Médico-Athlétique. Selon la publicité, le cours est d'une durée de 216 heures et permettra à l'élève d'obtenir une attestation délivrée par la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, en tant qu'« entraîneur en soutien à la condition physique ».

La FKQ est préoccupée par l'offre de cette formation, chapeautée par un organisme public qui a une reconnaissance ministérielle, un financement public du gouvernement du Québec et qui risque de mettre en jeu la sécurité du public.

Sans précision additionnelle dans la publicité, la FKQ s'inquiète par rapport aux limites de l'exercice que laisse miroiter l'obtention de ce diplôme. Tout porte à croire que l'entraîneur formé pourra dispenser des services à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre de conditionnement physique, auprès de tout type de clientèle, en tant que travailleur autonome, etc. Par ailleurs, la FKQ a déjà amorcé une consultation, dans le cadre d'états généraux sur la profession, auprès des kinésiologues et des parties prenantes du domaine du conditionnement physique, quant à l'usage du terme d'entraîneur en conditionnement physique et aux restrictions de pratique qui s'y rattachent. Il aurait été approprié d'attendre les conclusions de cette réflexion, ce que différentes instances de la CSRS ont manifestement décliné, malgré la demande répétée de la FKQ à ce sujet.

Au Québec, il est à noter que la clientèle, qui fait appel aux spécialistes en conditionnement physique, a beaucoup changé au fil des ans. Il est maintenant pratique courante que les personnes vieillissantes, les femmes enceintes, les athlètes, les personnes adeptes de performance sportive, les personnes aux prises avec certaines pathologies ou présentant des conditions médicales fragilisées, ayant besoin de réactivation ou de réadaptation suite à une lésion, etc., aient recours à des services plus poussés qui demandent un substantiel corpus de connaissances spécifiques. Sans formation initiale de niveau universitaire, sans être sous la supervision d'un kinésiologue idéalement accrédité et avec seulement 216 heures de formation à leur actif, ces « entraîneurs » sont inévitablement très limités dans leurs actions et compréhension des risques liés à la condition de leur client et peuvent conséquemment mettre sa santé en danger.

Selon la FKQ, les thématiques enseignées lors de cette formation demandent des connaissances beaucoup plus poussées que le nombre total d'heures octroyées à toute cette formation. De plus, plusieurs notions disciplinaires, pourtant fondamentales, relèvent d'un processus d'évaluation qui requiert un jugement professionnel porté avec compétence et intégrité et qui comporte un risque sérieux de préjudices.

La FKQ réitère l'importance de contrôler la qualité des pratiques, non seulement de la formation et des formateurs, mais aussi des personnes qui feront la formation et qui dispenseront des services au public sans mécanismes rigoureux et formels d'encadrement. Actuellement, il n'y a pas d'ordre professionnel qui encadre les services en kinésiologie, même si la demande est en cours d'analyse auprès de l'Office des professions du Québec. Entre-temps, la FKQ rappelle au public que, pour sa protection, le meilleur gage de compétence et d'intégrité est de faire affaire avec un kinésiologue accrédité par la Fédération des kinésiologues du Québec.

La Fédération des kinésiologues du Québec est un organisme privé sans but lucratif, regroupant plus de 1 600 membres, dont plus de 1 050 kinésiologues accrédités. Les kinésiologues, membres de la Fédération, offrent des services professionnels dans le domaine de l'activité physique et du mieux-être. La mission de la FKQ est de promouvoir les intérêts de ses membres, tout en s'assurant de leurs compétences par un système d'accréditation et de formation continue. La Fédération répond aussi aux besoins de protection du grand public, en permettant l'accès au réseau des kinésiologues accrédités du Québec.

Actuellement, la formation initiale et minimalement exigée par la FKQ est un grade de premier cycle comportant l'obtention de 90 crédits universitaires soit l'équivalent de 1 350 heures d'enseignement réparties sur une période de trois années et plus en tenant compte des périodes de stages supervisés. Ce programme de baccalauréat est présentement offert au Québec par neuf universités.

