/R E P R I S E -- Avis aux médias : Avant-première médiatique de la nouvelle exposition à Bibliothèque et Archives Canada : Les premiers ministres et l'art : créateurs, collectionneurs et muses/





OTTAWA, le 31 janv. 2019 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada invite les membres des médias à assister en avant-première à sa plus récente exposition Les premiers ministres et l'art : créateurs, collectionneurs et muses.

L'exposition comporte des publications et des archives puisées aux quatre coins de la collection de Bibliothèque et Archives Canada. Ainsi rassemblés, ces objets laissent entrevoir des facettes personnelles, intrigantes et souvent insoupçonnées des premiers ministres du Canada.

Approfondissez vos connaissances sur l'influence et les champs d'intérêt artistiques de Mackenzie King, sir Wilfrid Laurier, sir John Sparrow David Thompson et d'autres premiers ministres canadiens.

DATE :

Le 6 février 2019

HEURE :

10 h à 11 h

LIEU :

Bibliothèque et Archives Canada

395, rue Wellington

Ottawa (Ontario)

