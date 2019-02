Le domaine du Canada désormais propulsé par la plateforme de registre Fury





L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet met la dernière touche à la modernisation du registre .CA avec une mise à jour vers la plateforme de registre Fury

OTTAWA, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) est fière d'annoncer que le domaine du Canada, .CA, est désormais propulsé par la plateforme de registre Fury, chef de file du secteur.

La plateforme de registre Fury de l'ACEI offre une gestion sophistiquée de domaines de premier niveau (TLD) qui comprend des caractéristiques et des fonctions conçues pour l'entreprise de TLD moderne. Le portail Fury propose une interface de pointe dont les principales fonctions de registre sont accessibles en fonction du rôle, ce qui offre une flexibilité à l'égard de l'établissement des prix, de la promotion et de la gestion de domaine pour aider les exploitants à gérer leur entreprise et à faire croître leur registre.

La migration du registre .CA vers Fury a représenté un projet de taille qui a impliqué toute l'équipe de l'ACEI, plus de 140 registraires .CA agréés et 2,8 millions de noms de domaine .CA.

Points essentiels

La plateforme de registre Fury met à profit l'expérience de plus de 20 ans acquise par l'ACEI dans la gestion du domaine .CA afin de bâtir une plateforme de registre de pointe appuyant les entreprises de TLD modernes.

En plus du registre .CA, la plateforme de registre Fury propulse également les registres .SX et .KIWI. Souple et modulaire, elle répond aux besoins de n'importe quelle entreprise de TLD moderne.

De nombreuses fonctionnalités avancées de Fury peuvent être modifiées sur demande, sans intervention technique, ce qui permet aux équipes de marketing et de finances de gérer les activités promotionnelles du domaine et de rendre compte de celles-ci.

Fury offre aux partenaires intermédiaires des capacités de marketing et de communication améliorées qui augmentent la portée et la souplesse des promotions de ventes.

La fonction Fury Tags -- une première dans l'industrie -- permet aux exploitants d'appliquer des règles évoluées aux domaines individuels ainsi qu'à des groupes de domaines, ce qui donne la possibilité d'ajuster les prix et les promotions en temps réel.

Propos tenus par les porte-parole :

« Nous prenons très au sérieux notre rôle de gardien du domaine du Canada. Lorsque nous avons entrepris le développement d'une plateforme de registre de prochaine génération, nous nous sommes demandé à quoi ressemblerait l'industrie des noms de domaine dans 10 ans et de quelle façon nous pourrions l'aider à continuer de croître et de prospérer. Cependant, nous n'avons jamais perdu de vue notre principale responsabilité, qui est de veiller à ce que le domaine .CA soit sûr, stable et sécurisé pour tous les Canadiens. »

- Byron Holland, président et chef de la direction, ACEI

« À titre de gestionnaire du domaine .CA, lorsqu'est venu le temps de penser à la façon dont le registre devrait évoluer, nous avons collaboré avec l'équipe des produits pour bâtir une plateforme qui serait en mesure d'offrir une fiabilité et une souplesse améliorées à nos partenaires intermédiaires. La plateforme de registre Fury tient cette promesse et offre bien plus encore. Nos partenaires intermédiaires .CA disposent désormais des outils commerciaux de pointe dont ils ont besoin pour affronter avec succès la concurrence dans le secteur des noms de domaine. »

- David Fowler, vice-président du marketing et des communications, ACEI

« La migration du .CA vers la plateforme de registre Fury constitue une étape importante dans la croissance et le développement des services de registre de l'ACEI. La prochaine étape consiste à établir des partenariats avec nos partenaires ccTLD et gTLD du monde entier pour les aider à accroître et à développer leurs activités. Compte tenu des fonctionnalités et de la souplesse de Fury, nous pensons avoir un gagnant. »

- Dave Chiswell, vice-président, développement de produits à l'ACEI

Ressources additionnelles

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plateforme de registre Fury, visitez la page : https://cira.ca/fury.

Obtenez votre domaine .CA à l'adresse choose.ca.

À propos de l'ACEI

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines de premier niveau de pays (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide, un réseau DNS mondial de haut calibre et l'une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

