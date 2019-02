Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Assurance, personnalité financière de l'année 2018





QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance accueille avec fierté la désignation de Jean-François Chalifoux à titre de personnalité financière de l'année 2018. Cet honneur lui a été décerné par un jury indépendant composé de personnalités du domaine, dans le cadre du classement annuel Top 25 de l'industrie financière de Finance et Investissement.

« C'est avec grand plaisir que j'accepte cette reconnaissance et que je la partage avec l'ensemble du personnel de SSQ Assurance. Je suis heureux de pouvoir compter sur ces 2 000 collègues, dédiés au succès de notre organisation. Leur grande adhésion aux projets de l'entreprise et leur apport important dans le cadre de leur réalisation a permis à SSQ Assurance de poursuivre sa croissance et de se positionner avantageusement dans l'industrie. Je les remercie de leur engagement », a affirmé Jean-François Chalifoux.

Dirigeant visionnaire, Jean-François Chalifoux mise sur la performance et l'innovation pour maximiser l'essor de l'entreprise qu'il dirige. Les membres du jury ont ainsi reconnu son audace stratégique et son esprit novateur ainsi que la croissance des affaires de SSQ Assurance.

Jean-François Chalifoux est à la barre de SSQ Assurance depuis septembre 2015. Durant cette période, il a orchestré une véritable transformation au sein de l'entreprise. Après l'implantation d'un nouveau modèle organisationnel, la fusion d'entités juridiques et la mise en oeuvre d'un ambitieux plan stratégique, une nouvelle identité de marque a été lancée en 2018, concrétisant ces changements pour les membres, clients et partenaires de l'organisation.

À propos du Top 25 de l'industrie financière du Québec

Dans le cadre du Top 25 de l'industrie financière du Québec, le journal Finance et Investissement décerne, dans son édition de février, le prix de la Personnalité financière de l'année. Cette distinction souligne l'influence, les réalisations exceptionnelles et également la croissance vigoureuse de l'entreprise sous sa direction.

Le Top 25 de l'industrie financière rend hommage à 25 cadres et hauts dirigeants habitant et travaillant au Québec qui se sont illustrés au cours de la dernière année. Le choix des lauréats est effectué par un jury formé de personnalités de l'industrie financière.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au coeur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

