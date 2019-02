La Ville de Markham et Bell s'associent dans le cadre d'une initiative de ville intelligente





Un programme de recherche pilote intègre la technologie d'analytique et de données d'IBM à des systèmes IdO pour obtenir des renseignements opérationnels municipaux

MARKHAM, ON, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Markham a annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme d'accélération pour ville intelligente dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Bell. Le programme mettra en oeuvre la plateforme pour ville intelligente de Bell, une solution évoluée d'applications Internet des objets (IdO) interconnectées permettant d'améliorer l'efficacité des activités municipales ainsi que les services offerts aux résidents de la ville.

Avec sa stratégie numérique appelée « Digital Markham », Markham vise à créer une « ville harmonieuse » par l'innovation et l'adoption de technologies émergentes qui améliorent l'expérience client ainsi que la qualité de vie générale de ses résidents. L'initiative pour ville intelligente de Bell permettra à Markham d'évoluer dans son parcours de transformation numérique et lui offrira l'occasion de mettre à l'essai différents capteurs dans divers domaines d'activités.

« Markham servira de laboratoire vivant ainsi que d'incubateur pour l'innovation, a affirmé Frank Scarpitti, le maire de Markham. En adoptant les technologies pour ville intelligente, nous pourrons continuer à offrir aux résidents des services exceptionnels à coûts réduits et contribuer à améliorer leur qualité de vie. Le partenariat avec Bell témoigne de notre engagement à miser sur les plus récents outils et actifs numériques de sorte que nous restions tous résolument connectés dans cette ère de profondes transformations et que Markham renforce sa position de chef de file des municipalités au coeur du corridor d'innovation au Canada. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Markham pour confirmer son leadership technologique en matière de gestion opérationnelle et de prestation améliorée des services municipaux, a déclaré Gary Semplonius, premier vice-président de Bell. En misant sur la plateforme pour ville intelligente de Bell afin d'assurer la surveillance et la gestion de l'infrastructure et des services essentiels, le programme de Markham permettra à la ville d'accroître l'efficacité de ses activités et d'améliorer ses services au bénéfice de tous ceux qui y habitent ou y travaillent. »

Bell collabore également avec IBM Canada pour intégrer les composantes de cette dernière à la plateforme pour ville intelligente de Bell. Soutenue par des réseaux large bande évolués de Bell, la technologie d'IBM aide à rassembler les données provenant de plusieurs solutions de surveillance IdO de Bell et à les intégrer aux données ouvertes de la ville afin de fournir un tableau de bord numérique présentant une vue consolidée des activités municipales. L'analytique des données recueillies par le système donne aux employés municipaux de différents services la possibilité de collaborer en temps réel, ce qui, par le fait même, permet de prendre des décisions plus éclairées concernant la gestion des activités et la prestation de services aux citoyens.

« L'intégration de la technologie d'IBM avec les applications IdO et les réseaux large bande très étendus de Bell conjugue le meilleur de ces deux leaders de l'industrie pour concrétiser le programme de ville intelligente de Markham, a affirmé Nathalie Le Prohon, chef des télécommunications à IBM Canada. »

Les initiatives au calendrier du programme de ville intelligente de Markham comprennent :

Gestion des actifs - Suivi à distance de l'utilisation et de l'emplacement de l'équipement municipal.

- Suivi à distance de l'utilisation et de l'emplacement de l'équipement municipal. Système de détection des fuites d'eau - Des capteurs installés dans les conduites d'eau principales et les bornes d'incendie permettent de connaître en temps réel l'état du système d'aqueduc.

- Des capteurs installés dans les conduites d'eau principales et les bornes d'incendie permettent de connaître en temps réel l'état du système d'aqueduc. Surveillance du ruissellement des eaux de pluie ou des inondations - Des capteurs dans les puits d'accès et au bord des rivières mesurent les niveaux d'eau afin de contribuer à la gestion du risque d'inondation et d'aider à limiter les dommages.

- Des capteurs dans les puits d'accès et au bord des rivières mesurent les niveaux d'eau afin de contribuer à la gestion du risque d'inondation et d'aider à limiter les dommages. Surveillance environnementale - Des capteurs de température et d'humidité dans des emplacements fixes fourniront des données météo afin de guider les décisions concernant la gestion des activités municipales.

- Des capteurs de température et d'humidité dans des emplacements fixes fourniront des données météo afin de guider les décisions concernant la gestion des activités municipales. Gestion de l'énergie - Des capteurs surveilleront l'utilisation énergétique dans les bâtiments municipaux pour contribuer à son analyse, et ce, dans le but d'optimiser la gestion de l'énergie.

Pour en savoir plus sur la plateforme pour ville intelligente de Bell à Markham, visitez le site Bell.ca/VilledeMarkham.

À propos de Markham

Gagnante de plusieurs prix et comptant plus de 355 000 résidents, Markham est la plus importante municipalité parmi les neuf collectivités de la région de York; plus de 400 entreprises y ont établi leur siège social, aux côtés de plus de 1 100 entreprises de haute technologie et de sciences de la vie. Avec plus de 210 entreprises étrangères installées sur son territoire, Markham sait comme nulle autre attirer des investisseurs internationaux. Fondée dans les années 1790, elle est aujourd'hui une des collectivités les plus diversifiées au Canada et elle jouit d'un patrimoine riche, d'un aménagement urbain et de services hors pair, ainsi que d'une économie régionale dynamique. Markham a reçu la palme d'or d'Excellence Canada pour la qualité organisationnelle et un milieu de travail sain, de même que de nombreux prix liés à son patrimoine et à l'environnement.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de services multimédias, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos d'IBM Canada

IBM Canada, une entreprise dont le siège social est situé à Markham, en Ontario, compte parmi les 10 plus importants investisseurs privés en recherche et développement au Canada. En 2018, IBM Canada a investi plus de 478 millions de dollars dans des projets de recherche et de développement au Canada. IBM a une approche unique de la collaboration : elle met à la disposition des chercheurs universitaires, des petites et grandes entreprises, des entreprises en démarrage et des développeurs les stratégies commerciales et les outils informatiques dont ils ont besoin pour innover. IBM Canada a aussi adopté comme domaines d'intérêt particuliers l'intelligence artificielle, l'infonuagique et la sécurité. Elle dispose aussi de la plus grande usine de mise sous boîtier et de test de composants microélectroniques au Canada, située à Bromont, au Québec, et constitue la plus importante organisation de développement de logiciels au pays, dont les sites se trouvent à Markham, Ottawa et Fredericton.

