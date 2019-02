Ziften renforce son recours à l'apprentissage automatique, améliorant ainsi la protection contre les menaces avant que les données soient endommagées ou perdues





La plateforme Ziften de protection des terminaux fait appel à un apprentissage automatique exclusif à toutes les phases du continuum de la sécurité des terminaux, ce qui simplifie la protection des terminaux dans toute l'entreprise

AUSTIN, Texas, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Ziften, un leader dans la protection des terminaux plus visibilité et durcissement, a annoncé qu'elle renforçait son recours à ses algorithmes exclusifs d'intelligence artificielle (IA) / apprentissage automatique (ML) à toutes les phases de son continuum de sécurité des terminaux. Ziften Zenith est la première plateforme de cybersécurité à proposer un seul agent pour tous les terminaux ? ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, serveurs et cloud ? empêchant ainsi des attaques multivecteurs avec un antivirus, une détection et une réponse, plus visibilité et renforcement, de plus haut niveau.

Les capacités antivirus renforcées de Zenith, entièrement fondées sur l'IA, exploitent ses algorithmes ML exclusifs afin de détecter les différents vecteurs d'attaques utilisés par les adversaires pour compromettre les terminaux des entreprises, des pouvoirs publics et de l'industrie, et notamment contrer la multiplication des attaques sans fichier et « jour zéro » qui comptent aujourd'hui pour 77 % des infractions1.

Le recours au ML se borne trop souvent à la résolution des problèmes en silo comme la prévention des menaces pour les terminaux Windows. La plateforme Zenith de protection des terminaux (EPP) fait appel à son système AI/ML de protection contre les menaces dans davantage de phases du spectre de la sécurité des terminaux, à savoir :

La prévention de toute la série des attaques visant les systèmes macOS et Linux, ainsi que Windows, en simplifiant la sécurité des terminaux pour tous les terminaux de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la restauration laborieuse du système et de recréer l'image de tous les terminaux.

La détection de cyberattaques sophistiquées sur les serveurs et les machines virtuelles Linux et Windows , ce qui permet d'atténuer les craintes relatives à la continuité opérationnelle causées par l'antivirus et d'autres technologies de prévention des menaces. Détectez et éliminez les menaces dans le centre de données et sur le cloud sans perdre le sommeil.

Recours au ML pour simplifier l'analyse des menaces et la réponse à y donner. De riches données d'apprentissage automatique offrent une visibilité sans précédent, ce qui permet de simplifier et d'accélérer l'élément humain des enquêtes de police scientifique et de la réponse aux incidents .

« Le renforcement du recours à nos algorithmes d'apprentissage automatique dans l'ensemble de la plateforme Zenith de protection des terminaux est une autre étape importante pour la sécurité des terminaux de nos clients », explique Logan Gilbert, vice-président de la gestion des produits chez Ziften. « Les capacités de Zenith pour le renforcement des terminaux et l'antivirus évolué maximisent la prévention de toute une série de menaces sur les terminaux de nos clients. Et la fonctionnalité EDR de Zenith, avec le contrôle permanent des menaces, fait plus qu'aider les clients à arrêter les cyberattaques avant que les données soient endommagées ou perdues. »

À propos de Ziften

Nous simplifions la protection des terminaux plus visibilité. La plate-forme de protection des terminaux alimentée par le cloud de Ziften prévient les attaques sur tous les terminaux des entreprises - ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, serveurs et cloud. L'agent unique à profil bas se déploie en quelques minutes, ce qui permet d'améliorer l'antivirus, la détection et la réponse des terminaux, et facilite la visibilité et le durcissement de ceux-ci. Cela se traduit par une protection simple et continue des terminaux afin d'arrêter les attaques avec les personnes et le budget dont vous disposez déjà. https://ziften.com.

