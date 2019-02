Chorus Aviation annonce l'acquisition de neuf nouveaux CRJ900 de Bombardier





HALIFAX, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente d'achat ferme avec Bombardier Avions commerciaux afin d'acquérir neuf jets régionaux CRJ900. Ces avions seront exploités par sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») sous la marque Air Canada Express conformément au contrat d'achat de capacité (« CAC ») que Jazz a conclu avec Air Canada. Les neuf avions seront livrés en 2020.

« L'ajout de ces CRJ900 neufs constitue une étape importante de la modernisation du parc aérien de Jazz, qui prévoit l'intégration de plus gros avions tout en appuyant la croissance continue de nos produits de location, a déclaré Joseph Randell, président et chef de la direction de Chorus. Les paramètres économiques de ces avions permettront d'améliorer notre compétitivité et notre capacité à répondre plus efficacement aux besoins de notre cliente et à la demande du marché qui est en constante évolution. »

« Nous sommes ravis que Chorus et Jazz aient choisi des produits de Bombardier pour la croissance et le renouvellement de leur parc aérien. Elles réitèrent ainsi leur confiance dans la valeur que le CRJ procure aux sociétés aériennes, a déclaré Fred Cromer, président de Bombardier Avions commerciaux. Le CRJ900 convient parfaitement aux marchés en croissance et est reconnu pour ses qualités supérieures en matière de performance, de caractéristiques économiques et de confort des passagers. »

De configuration biclasse, ces neuf avions de 76 places disposeront de 12 places en Classe affaires et de 64 places en Classe économique, dont 20 places Préférence en Classe économique.

Ces avions seront dotés de la nouvelle cabine ATMOSPHÈRE de Bombardier qui offre un espace plus spacieux pour les passagers, des coffres de rangement supérieurs de plus grande capacité, des toilettes plus grandes et des détails esthétiques bonifiés afin d'améliorer l'expérience des passagers.

À propos de Chorus

Chorus, dont le siège social est établi à Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été constituée en société le 27 septembre 2010. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Depuis 2011, Chorus loue ses avions régionaux en vue de leur exploitation par Jazz sous la marque Air Canada Express. Elle a constitué Chorus Aviation Capital, entreprise destinée à devenir l'un des fournisseurs de contrats de location d'appareils régionaux les plus importants du monde entier. Chorus est aussi propriétaire de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, sociétés qui exercent leurs activités de manière sûre et dynamique depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle dans le domaine des vols à contrat, de l'ingénierie, de la gestion des parcs aériens et des activités de maintenance, de réparation et de révision d'appareils. Ensemble, les entreprises du groupe Chorus peuvent offrir une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ».

www.chorusaviation.ca

À propos de Jazz

Jazz est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Jazz exploite plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 4 900 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

Jazz exerce ses activités par l'intermédiaire de trois divisions : Air Canada Express, Services techniques Jazz, et Jazz.

Air Canada Express : En vertu d'un contrat d'achat de capacité conclu avec Air Canada, Jazz dessert, sous la marque Air Canada Express, une variété de marchés à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Services techniques Jazz : Établis en mai 2016 à titre de division distincte, les Services techniques Jazz sont spécialisés dans la prestation de services de révision générale, de réparation et de remise à neuf pour les avions fabriqués par Bombardier et Embraer. Les Services techniques Jazz fournissent des services de révision générale, de réparation et de remise à neuf à des tiers tout en demeurant dévoués à leur cliente principale, Air Canada.

Jazz : Sous la marque Jazz, la société aérienne assure des vols nolisés à l'échelle de l'Amérique du Nord. Ces services s'adressent aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, aux groupes d'intérêts particuliers et aux personnes qui recherchent plus de commodité. Jazz peut aussi offrir divers services aux exploitants de sociétés aériennes : services au sol, régulation des vols, planification de la charge marchande, formation et services-conseils.

www.voljazz.ca

Information prospective

Le présent communiqué renferme de l'« information prospective ». On repérera l'information prospective à l'emploi de termes ou d'expressions comme « prévoit », « croit », « pourrait », « estime », « s'attend à », « a l'intention de », « peut », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « devrait » et « suppose » ou de termes ou expressions similaires, y compris d'hypothèses. L'information prospective met en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux indiqués dans le présent communiqué comprennent l'incapacité par le fabricant à livrer les avions conformément à l'horaire de livraison prévu ou l'incapacité par l'une ou l'autre des parties à respecter toutes les conditions suspensives à la clôture des opérations visées par l'entente d'achat. Les résultats indiqués dans l'information prospective pourraient différer sensiblement des résultats réels pour un certain nombre de raisons, notamment celles décrites dans la notice annuelle de Chorus datée du 14 février 2018 et les rapports de gestion datés du 14 février 2018 et du 13 novembre 2018. Les énoncés contenant de l'information prospective figurant dans le présent communiqué sont faits à la date du communiqué et Chorus décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, y compris à la lumière de nouveaux éléments d'information, d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

