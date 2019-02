La campagne #Netaxezpaslesmedicaments passe à l'offensive contre les taxes injustes sur le cannabis à des fins médicales





Nous incitons tous les Canadiens à agir immédiatement pour influencer le budget fédéral 2019 en se rendant à donttaxmedicine.ca/fr/

TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) passe à l'offensive et presse les Canadiens à soutenir les patients et leurs familles en disant au gouvernement : #Netaxezpaslesmedicaments! La présentation du budget fédéral 2019 aura lieu à la fin du mois de février et CAEMM redouble d'efforts dans son engagement envers les patients. L'organisme demande au ministre des Finances et aux membres du Parlement d'éliminer toutes les taxes sur le cannabis médicinal avant de dévoiler la version définitive du budget.

« Le cannabis me permet de traiter divers problèmes de santé, dont la spondylarthrite ankylosante, la fibromyalgie, l'anxiété et la dépression », explique Vanessa-Lyn Mercier, patiente sous traitement de cannabis médicinal. « Le coût de mon traitement qui me permet de vivre au quotidien avec mon invalidité varie de 800 $ à 1 200 $ par mois, avant les taxes. L'accès à un traitement médical ne devrait pas devenir un fardeau financier et une source de stress pour les patients qui ont choisi d'utiliser des plantes pour améliorer leur qualité de vie. Grâce au cannabis, j'ai cessé d'utiliser des opioïdes depuis une dizaine d'années, j'ai gagné en autonomie et j'ai le sentiment de contribuer à la société. »

Plus de 330 000 Canadiens dépendent du cannabis médicinal, un produit autorisé par des professionnels de la santé pour traiter de graves problèmes de santé. Contrairement aux autres médicaments d'ordonnance qui ne sont pas soumis à une taxe d'accise ou à une taxe de vente harmonisée, les gouvernements fédéral et provinciaux imposent des taxes sur le cannabis utilisé à des fins médicales. CAEMM soutient que les taxes imposées à ce traitement nécessaire sont le résultat d'un jugement moral, d'une cupidité et d'un gouvernement tentaculaire.

« Dans certaines provinces, la combinaison de la taxe de vente et de la taxe d'accise entraîne une augmentation de plus de 25 % du coût du cannabis médicinal. Cette décision du gouvernement fait en sorte que les patients ont de la difficulté à payer leur traitement, et plusieurs affirment qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter la dose complète qui leur est prescrite », dit le président de CAEMM et patient sous traitement de cannabis médicinal, James O'Hara. « Imposer une taxe trop élevée peut mener à un sous-dosage, ce qui peut accentuer les symptômes et, en conséquence, peser encore plus lourd sur le système public de soins de santé. Au bout du compte, ce sont les contribuables qui en paient les frais. »

Un sondage d'Environics réalisé en 2018 a montré que la majorité des Canadiens (62 %) s'opposaient à la taxation du cannabis à des fins médicalesi. De plus, depuis sa mise en oeuvre en 2017, #Netaxezpaslesmedicaments a mobilisé un grand nombre de personnes qui ont envoyé 25 000 courriels aux élus pour appuyer l'élimination de ces taxes injustes. En ce mois de février, la campagne redouble d'efforts pour aller chercher un soutien encore plus important et pour exhorter le gouvernement à éliminer ces taxes avant la présentation du budget 2019.

« Les bienfaits potentiels du cannabis médicinal jumelés à la population vieillissante donnent aux gouvernements fédéral et provinciaux une occasion d'être proactifs et de réduire les coûts futurs sur le système public de soins de santé », explique James O'Hara. « Les taxes sur le cannabis médicinal nuisent aux patients, à leurs familles et à tous les Canadiens. Il est temps d'agir. »

Nous demandons l'aide de tous les Canadiens pour défendre les droits des patients en disant à nos gouvernements fédéral et provinciaux : ne taxez pas les médicaments! Rendez-vous au https://DontTaxMedicine.ca/fr pour écrire une lettre à votre député fédéral, à votre député provincial et aux membres du comité permanent des finances de la Chambre des communes, ou pour les interpeller sur les réseaux sociaux, les exhortant à éliminer toutes les taxes sur le cannabis médicinal.

À propos des taxes sur le cannabis médicinal

Les produits de cannabis médicinal sont assujettis à la taxe sur les produits et services/ taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), payée directement par les consommateurs au point de vente. Or, les médicaments d'ordonnance, les appareils médicaux et même les produits alimentaires de base ne sont pas soumis à une taxe de vente. Éliminer la taxe de vente suivrait donc le même principe que pour la plupart des médicaments d'ordonnance.

Actuellement, le gouvernement fédéral exige que les producteurs de cannabis facturent une taxe d'accise d'au moins 10 % à tous les patients qui achètent du cannabis à des fins médicales. La TVH est ensuite appliquée à la somme du prix de base du médicament et de la taxe d'accise, forçant ainsi les utilisateurs de cannabis à des fins médicales à payer une taxe qui s'ajoute à la taxe d'accise à laquelle leur médicament est déjà soumis. L'essence, le caoutchouc et les véhicules énergivores sont quelques-uns des biens assujettis à une taxe d'accise au Canada. Les médicaments ne devraient pas figurer sur cette liste.

Pour en savoir plus, visitez le https://DontTaxMedicine.ca/fr

À propos de Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale

Canadiens pour l'accès équitable à la marijuana médicale (CAEMM) est un organisme fédéral sans but lucratif et non partisan dirigé par des patients qui se consacre à la protection et à l'amélioration des droits des patients sous traitement de cannabis médicinal. CAEMM a pour objectif de permettre aux patients d'avoir accès à du cannabis médicinal de manière équitable et sécuritaire, en misant particulièrement sur l'aspect abordable. Pour en savoir plus, visitez le www.cfamm.ca

_________________________ i Recherche Environics : réalisée en ligne du 5 au 7 janvier 2018 par l'entremise des partenaires de son panel en ligne, auprès d'un échantillon de 1 514 Canadiens.

SOURCE Canadians for Fair Access to Medical Marijuana (CFAMM)

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 07:30 et diffusé par :