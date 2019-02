Kia offre un aperçu des nouveaux véhicules primés et à venir au Salon International de l'auto de Toronto





La Kia Forte - Prix de la meilleure petite voiture 2019 au Canada - et la Kia Stinger - Prix de la meilleure grande voiture 2019 au Canada - décernés par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC)





Kia Telluride 2020 : ce nouveau VUS spacieux à 8 places est un tout nouveau modèle signalétique de Kia faisant ses débuts canadiens. Il offre tout le confort et la technologie nécessaires pour les familles canadiennes qui aiment explorer avec style





Kia Soul 2020 : la prochaine génération de ce véhicule Kia iconique primé, urbain et très apprécié, avec une passion pour la musique et la technologie de pointe afin de garder les conducteurs en sécurité et en contact





Kia Forte5 2020 : la fusion parfaite d'un design élégant, de performances sportives et de fonctionnalités pratiques





L'avenir de la conduite entièrement électrique et pratique avec la nouvelle Kia Niro EV 2019 et la Kia Soul 2020

TORONTO, 06 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors d'un événement exclusif hier soir, Kia a donné un aperçu des nouveaux véhicules que les consommateurs pourront admirer au Salon international de l'auto de Toronto la semaine prochaine, y compris le lancement canadien du tout nouveau Kia Telluride 2020, un luxueux VUS à 8 places équipé de nombreuses technologies de pointe.

La toute nouvelle Kia Forte5 2020 ainsi que la toute nouvelle Kia Soul 2020 agréable à conduire ont aussi été présentées en primeur dans la province. En plus de ces véhicules redessinés, on retrouvait aussi la berline Kia Forte - Prix de la meilleure petite voiture 2019 au Canada - et la Kia Stinger - Prix de la meilleure grande voiture 2019 au Canada - décernés par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC). La Forte et la Stinger sont donc deux des trois finalistes pour le grand Prix de la voiture de l'année 2019 qui sera annoncée le 14 février 2019 par l'AJAC.

Kia a aussi fièrement présenté ses deux véhicules électriques innovateurs - le Kia Niro EV 2019 et la Kia Soul EV 2020 - qui bénéficieront de la portée, du design et de la fonctionnalité pour être des voitures pratiques. Avec l'arrivée de ces véhicules, Kia est devenu l'une des seules marques d'automobiles à offrir deux types distincts de véhicules électriques aux consommateurs canadiens à la recherche d'une alternative électrique à leurs besoins de conduite quotidiens.

« Avec autant de véhicules neufs et remarquables au chapitre du design, de la performance et de la technologie de pointe, c'est le moment idéal pour les consommateurs canadiens de porter attention de plus près les modèles Kia, dit Michael Kopke, directeur du Marketing chez Kia Canada Inc. Il a ajouté « qu'ils soient à la recherche d'un grand VUS familial de luxe, ou d'une compacte urbaine, sportive et agréable à conduire ou encore d'une voiture entièrement électrique avec une autonomie réaliste, Kia offre des nouveautés pour tout le monde! »

Pour des entrevues avec des représentants Kia au Salon de l'auto, veuillez contacter mjames@kia.ca .

À propos de Kia Canada Inc.

Kia Canada Inc. (KCI), fondé en 1999 et célébrant 20 années au Canada, est une filiale de la Kia Motors Corporation (KMC) basée à Séoul, en Corée du Sud. La gamme complète de véhicules primés Kia offre une qualité de classe mondiale et la satisfaction client grâce à un réseau de 193 concessionnaires répartis dans tout le pays. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Le slogan de Kia « Le pouvoir de surprendre » symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surpasser les attentes des clients par le biais de l'innovation automobile soutenue. Qu'il s'agisse de modèles compacts, de multisegments, ou électriques parmi les meilleurs de l'industrie, chaque Kia offre une combinaison supérieure d'ingénierie de précision, de performances exceptionnelles, de caractéristiques innovatrices et de systèmes de sécurité avancés. Kia a vendu près d'un million de véhicules, y compris des modèles populaires au Canada comme la Soul, la Forte, le Sportage, le Sorento et la Stinger. Pour en savoir plus sur l'avantage Kia, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn , Twitter et Instagram .

