Bombardier lance un nouvel avion novateur de 50 places





Le CRJ550 est un nouveau modèle d'avion fondé sur la plateforme du CRJ700 dans la populaire gamme CRJ Series de Bombardier

Ce modèle d'avion est le premier avion de 50 places à trois classes au monde

MONTRÉAL, 06 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Avions commerciaux est heureuse de lancer officiellement le nouveau biréacteur régional CRJ550, le premier avion de 50 places trois classes au monde conçu pour satisfaire aux attentes des passagers d'aujourd'hui. Le CRJ550 est un nouveau modèle d'avion CRJ Series, avec un nouveau certificat de type fondé sur le CRJ700. United Airlines sera le client de lancement de ce nouveau modèle.

« Le nouveau modèle CRJ550 est l'unique solution en Amérique du Nord capable de remplacer la flotte existante d'avions de 50 places vieillissants, soit un marché de plus de 700 avions, a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. Il offre une expérience passager améliorée avec amplement de rangement à bord pour les bagages à main et plus d'espace pour les passagers. Voilà un autre exemple de l'attention que nous apportons à créer de la valeur pour nos clients, et un très important témoignage de la part d'United à l'égard de la plateforme CRJ. »

Le CRJ550 comprendra une station libre-service pour les boissons et collations; et plus de dégagement pour les jambes par siège que tout autre avion de 50 places exploité par tout autre transporteur américain ? en plus de tous les avantages qui font la renommée des avions CRJ Series.

Avec l'ajout du CRJ550, la gamme de biréacteurs régionaux CRJ Series est la seule à offrir une cabine aménagée en trois classes sur tous les segments de marché, tout en répondant aux exigences opérationnelles courantes. Grand avantage pour les exploitants américains ? ils pourront tirer parti des postes de pilotage communs des avions CRJ200 à CRJ900. De plus, le CRJ550 ravira les exploitants grâce à un taux de ponctualité des vols établi de 99,5 pour cent, à l'élimination de l'enregistrement de bagages à la porte d'embarquement, et en offrant la connectivité.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards de dollars américains. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter @Bombardier .

