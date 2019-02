CleverTap fait plus que doubler le chiffre d'affaires et réalise une croissance importante de la clientèle à l'échelle mondiale en 2018





La société accélérera sa croissance en 2019 avec davantage d'innovation de produits et une expansion sur des marchés clés

SAN FRANCISCO, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme de marketing et d'analyse mobile CleverTap a annoncé aujourd'hui ses résultats commerciaux pour 2018, une année au cours de laquelle la société a considérablement augmenté ses revenus et ses clients, tout en accélérant son innovation produit grâce à des fonctionnalités à la pointe comme les prévisions de résultats commerciaux basées sur l'apprentissage-machine, la segmentation basée sur l'intention, la gestion du cycle de vie du client, etc.

En 2018, CleverTap a élargi sa clientèle de plus de 50 % et a ajouté Fandango LATAM, Discovery Kids, Cars24, Lenskart, Oredoo, Truecaller, Vidio et bien plus encore à la liste croissante d'entreprises utilisant la plateforme pour atteindre leurs objectifs de marketing mobile. CleverTap a également exécuté des plans d'expansion géographique stratégique. Avec de nouveaux bureaux à Singapour et à Mumbai et une présence croissante dans les Amériques, la société a pu prendre une plus grande part de marché dans ces régions à forte croissance. En décembre, CleverTap a été reconnu par le magazine EContent Magazine comme l'une des 100 entreprises les plus importantes du numérique.

CleverTap permet à plus de 8000 applications mobiles d'atteindre 1 milliard d'appareils dans le monde. Ses capacités d'optimisation de l'expérience permettent aux équipes de croissance de rassembler d'énormes quantités de données provenant de canaux en ligne et hors ligne sur une plateforme de données client unique. S'appuyant sur un moteur de segmentation robuste, son offre unifiée permet de créer une image complète et plus précise du public qui est basée sur une optimisation ciblée de toutes les étapes du cycle de vie. Il en résulte une croissance durable à chaque étape du cycle de vie du client - de la sensibilisation à l'intérêt, en passant par la décision, à la promotion.

Avec CleverTap, les entreprises peuvent exploiter des informations riches en temps réel pour optimiser les performances de leurs applications et générer des expériences clients significatives et omnicanal. Ensemble, ces expériences représentent un chiffre d'affaires supplémentaire de plus de 2 milliards USD pour ses clients. En 2019, la société prévoit de presque doubler son élan en matière de produits et d'ingénierie afin que ses clients puissent continuer à générer des mesures commerciales clés et à accroître leurs revenus à long terme.

« CleverTap a continué de croître à un rythme remarquable grâce à notre volonté de créer de la valeur pour nos clients », a déclaré Sunil Thomas, le cofondateur et PDG. « Cela, combiné à notre dévouement constant dans l'innovation de produits, nous a permis de continuer à placer la barre plus haut. En 2019, nous continuerons à nous concentrer sur la création de solutions de pointe, sur la constitution de notre équipe et sur le renforcement de notre présence, et ce, tout en maintenant les clients au coeur de toutes nos activités. »

À propos de CleverTap

CleverTap aide les marques grand public à conserver leurs utilisateurs à vie. C'est une puissante solution de marketing mobile qui rassemble, sur une seule et même plateforme centralisée, les données des utilisateurs depuis des canaux en ligne et hors ligne. Chaque jour, des milliers de marques tirent parti des modèles d'apprentissage-machine de CleverTap pour orchestrer des stratégies différenciées d'engagement client, aidant ainsi les spécialistes en marketing à stimuler une croissance omnicanal. Il est également possible d'établir des relations client précieuses grâce à des connaissances exploitables en temps réel contribuant à créer de remarquables expériences client.

Plus de 8000 marques mondiales, dont Star, Sony, Vodafone, Go-Jek, Domino's, DC Comics, BookMyShow et DealsPlus font confiance à CleverTap pour les aider à créer un lien avec les utilisateurs et à développer leurs applications mobiles. Pour en savoir plus sur CleverTap, visitez le site clevertap.com ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

CleverTap a des bureaux à Sunnyvale, à San Francisco, à Singapour, à New York, à Londres, à Mumbai et à Bengaluru. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez le site Web de CleverTap. Pour voir comment les entreprises de toutes tailles établissent des relations plus fructueuses avec leur clientèle, consultez notre page client.

Contact pour la presse :

Ketan Pandit

RP pour CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 06:30 et diffusé par :