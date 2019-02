La 4e édition du concours S.Pellegrino young chef se décline sur le thème du pouvoir transformateur de la gastronomie





S.Pellegrino lance la toute dernière édition de son concours international, dont l'objectif cette année sera de trouver de jeunes chefs qui font oeuvre de pionnier en mettant la gastronomie au service du progrès social.

TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW/ - De nos jours, la gastronomie est bien plus qu'un art de la table. C'est pourquoi cette année, S.Pellegrino invitera les participants de S.Pellegrino Young Chef, un concours culinaire international qui ouvre les portes du milieu de la gastronomie à de jeunes chefs de talent, à exprimer leurs convictions.

Les candidatures à la première phase du concours se sont ouvertes le 4 février. Cette phase permettra de sélectionner de 10 à 15 candidats dans 12 régions du monde. Le nom des 10 lauréats nord-américains sera dévoilé le 7 juin 2019. Ces gagnants s'affronteront ensuite dans le cadre de leur demi-finale régionale, qui se tiendra à New York vers la fin de l'année. En 2020, le vainqueur de cette demi-finale s'envolera pour Milan, où il se mesurera aux 11 autres finalistes régionaux à l'occasion de la Grande Finale.

Les gagnants des prix S.Pellegrino Young Chef, en plus d'avoir la chance extraordinaire de se faire une réputation prestigieuse sur la scène internationale, sont invités à des événements très médiatisés que S.Pellegrino organise aux quatre coins du monde, notamment dans le cadre des éditions ultérieures du concours Young Chef.

« Cette quatrième édition du concours S.Pellegrino Young Chef marque un tournant, parce qu'elle montre l'engagement profond qui pousse S.Pellegrino à soutenir le monde de la gastronomie en faisant vivre ce projet, affirme Stefano Marini, directeur de la division internationale de Sanpellegrino. S.Pellegrino appuie cette industrie en dénichant de jeunes talents qu'elle aide ensuite à se perfectionner, à se faire connaître et, à partir de cette année, à exprimer leurs convictions pour mobiliser le pouvoir transformateur de la gastronomie. »

Partenaire de longue date des plus grands noms des arts culinaires, S.Pellegrino a vu ce pouvoir à l'oeuvre. C'est pourquoi, pour la première fois, trois prix s'ajouteront à celui de S.Pellegrino Young Chef. De jeunes chefs pourront ainsi faire connaître leurs idées et leur philosophie sur le rôle que peut jouer la gastronomie dans la transformation de nos sociétés.

Les quatre prix suivants seront remis à l'issue du concours :

Prix Matière à réflexion de Fine Dining Lovers : la communauté virtuelle de Fine Dining Lovers remettra ce prix au jeune chef dont le plat aura le mieux représenté ses convictions personnelles.

Prix Responsabilité sociale de S.Pellegrino : une personnalité du domaine de la durabilité dans le secteur agroalimentaire remettra ce prix au jeune chef dont le plat aura le mieux représenté l'idée qu'en matière de gastronomie, la responsabilité sociale a meilleur goût.

Prix Connexion dans l'assiette d'Acqua Panna : des mentors issus de 50 pays remettront ce prix au jeune chef dont le plat aura le mieux célébré la pluralité des arts de la table en mariant différentes cultures.

Et pour finir, le prix S.Pellegrino Young Chef : le vénérable jury des Sept Sages remettra ce prix au jeune chef qui aura fait preuve d'une technique impeccable et d'une véritable créativité et qui aura exprimé, au sujet de la gastronomie, des convictions qui auront convaincu le jury de sa capacité à être un vecteur de changement.

Les candidatures à l'édition 2019-2020 du concours S.Pellegrino Young Chef sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Déposez la vôtre à Sanpellegrino.com.

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna et les Boissons gazeuses fruitées Sanpellegrino sont des marques de commerce internationales de Sanpellegrino S.p.A., société domiciliée à Milan, en Italie. Distribués dans plus de 130 pays par des succursales et des distributeurs établis sur les 5 continents, ces produits ont leur origine même pour gage de qualité. Ambassadeurs de la gastronomie à l'italienne dans le monde entier, ils marient à la perfection plaisir, santé et bien-être. Avec sa gamme d'eaux minérales, d'apéritifs sans alcool, de thés glacés et d'autres boissons, Sanpellegrino S.p.A., fondée en 1899, est la plus grande fabricante de boissons en Italie. Parce qu'elle joue un si grand rôle dans le marché des eaux minérales, elle s'est toujours engagée avec sérieux et passion à protéger cette précieuse ressource pour les générations futures.

