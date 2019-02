La Fédération One of Us va lancer une plate-forme culturelle en Europe





BRUXELLES, February 6, 2019 /PRNewswire/ --

La Fédération européenne One of Us / Un de nous et ses quarante organisations membres provenant de 19 pays de l'Union européenne se réuniront à Paris le 23 février, au palais du Luxembourg. Placée sous le haut patronage du Professeur Rémi Brague (de l'Institut de France), la conférence verra le lancement de la plate-forme culturelle One of Us.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/818088/One_Of_Us_Logo.jpg )

150 penseurs venant de toute l'Europe rejoindront la plate-forme pour créer un « groupe de réflexion » qui débattra de l'avenir de l'Europe. Les membres du groupe, composé d'intellectuels comme des philosophes, historiens, juristes, médecins, oeuvreront tous ensemble au renouveau de l'Europe, où la dignité humaine sera à nouveau reconnue et valorisée dans ses lois et ses actions (politiques). La conférence a pour objectif de réveiller l'intelligence et la conscience de l'Europe. Des intellectuels de différents pays prendront la parole pendant cette conférence. La présidence de la journée sera assurée par M. Jaime Mayor Oreja, président de la Fédération One of Us, ancien ministre (Espagne) et ancien membre du Parlement européen.

L'Europe est fidèle à la dignité humaine

One of Us a été fondée en 2014 après le succès de la première initiative citoyenne européenne One of Us. Près de deux millions de personnes ont alors signé contre la destruction des embryons humains. One of Us s'engage à l'égard de la reconnaissance inconditionnelle de la dignité humaine et la protection de la vie humaine aux stades les plus vulnérables du développement, mais aussi pendant la maladie, la vieillesse et la fin de vie. La plate-forme culturelle One of Us constitue une avancée par rapport à la Fédération européenne One of Us, née en tant qu'initiative citoyenne européenne.

Manifeste de la plate-forme culturelle One of Us

Au cours du lancement de la plate-forme culturelle, les principaux objectifs du Manifeste de la plate-forme culturelle One of Us seront présentés. Le Manifeste est le fruit d'une étude menée par tous les intellectuels qui participent au Forum et il intègre leurs contributions, qui ont été recueillies lors d'une réunion qui s'est tenue à Valence (Espagne), le 26 mai 2018.

À Paris, One of Us vise à définir la méthode de travail de la plate-forme culturelle et de ses projets à venir. Le principal sujet de réflexion est l'analyse des dilemmes éthiques actuels qui menacent la société européenne. Les intellectuels débattront de la façon dont ces dilemmes peuvent être détournés et transformés en une opportunité pour l'avenir de l'Europe, telle qu'elle était autrefois censée être : connectée, en harmonie pacifique avec la compréhension et le respect de la valeur de la vie.

