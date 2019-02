Le légendaire concours Déroule le rebord pour gagner(MD) de Tim Hortons® est de retour aujourd'hui!





Pour cette 33e édition, Tim Hortons s'est associé à Jeep®, Sports Experts et CIBC pour offrir de nouveaux prix légendaires

TORONTO, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Le légendaire concours Déroule le rebord pour gagner de Tim Hortons est de retour et vous pouvez participer dès aujourd'hui! Pour la toute première fois, Tim Hortons s'est associé à Jeep pour vous offrir la chance de rouler au service au volant dans l'un des 40 VUS Jeep Compass 4 x 4 à remporter!

« Nous savons que les gens ont hâte au concours Déroule le rebord pour gagner chaque année. », souligne Jorge Zaidan, chef du marketing chez Tim Hortons Canada. « Cette année, il nous fait plaisir de leur offrir de fabuleux prix, grâce à de nouveaux partenariats emballants avec Jeep et Sports Experts. »

Cette année, plus de 40 millions de prix merveilleux sont offerts. Les gens ont la chance de gagner de fabuleux prix, notamment :

40 VUS Jeep Compass 4 x 4

100 cartes prépayées CIBC d'une valeur de 5 000 $ chacune

1 000 vélos GT de Sports Experts

50 000 cartes-cadeaux Tim Hortons d'une valeur de 50 $ chacune

Plus de 40 millions de prix de cafés et de produits alimentaires

Campagne publicitaire légendaire

Nous sommes également fiers de partager la campagne publicitaire de cette année, qui dépeint les aspects amusants et emballants de Déroule le rebord de manière vraiment divertissante. » précise M. Zaidan. La campagne comprend une vidéo de style « faux documentaire », qui met en vedette des légendes de Déroule le rebord. La campagne sera diffusée sur des panneaux extérieurs partout au pays, avec des messages motivants comme « Il déroule... et compte! » et « Prends ça un rebord à la fois ».

Cette année, Tim Hortons encourage également les gens à publier des photos de leurs propres moments magiques Déroule le rebord sur les médias sociaux pour courir la chance de gagner un VUS Jeep Compass additionnel. Sur Instagram et Twitter, les invités peuvent publier une autophoto avec leur gobelet Déroule le rebord en utilisant les mots-clics #DerouleleRebord et #ConcoursSocial. Sur Facebook, les invités peuvent participer au concours en publiant leurs autophotos avec leur gobelet Déroule le rebord dans le fil de commentaires des messages du concours.

Zak Mroueh, fondateur et directeur de la création de Zulu Alpha Kilo, le partenaire publicitaire de Tim Hortons, confie : « Une campagne novatrice ne peut avoir lieu que lorsqu'un client veut faire une percée dans sa catégorie. Avec nos partenaires chez Tim, nous voulions adopter une approche moderne pour la campagne Déroule le rebord de cette année. Les vidéos de style faux documentaires vont faire rire les gens et les inciter à dérouler. »

Déroule le rebord aura lieu du 6 février au 17 avril 2019 ou jusqu'à épuisement des stocks de gobelets du concours. Les prix pourront être réclamés jusqu'au 3 mai 2019. Les règlements du concours, les chances de gagner et les renseignements sur les prix sont disponibles aux restaurants Tim Hortons ou à www.deroulelerebordpourgagner.com. Vous pouvez participer à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #DérouleLeRebord.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons®, qui fait partie de Restaurant Brands International, est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com .

Jeep est une marque déposée de FCA US LLC.

®Les marques déposées de FGL Sports Ltd ainsi que toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

CIBC est une marque déposée de la Banque Canadienne Impériale de Commerce.

