Préserver le réseau routier - Sept pires routes du palmarès de CAA-Québec sont sur la bonne voie

QUÉBEC, le 6 févr. 2019 /CNW Telbec/ - CAA-Québec se réjouit que la majorité des routes montrées du doigt lors de la campagne Les pires routes du printemps 2018 soient réparées, au moins partiellement, ou en voie de l'être. Des résultats encourageants pour l'édition 2019!

« Les pires routes donnent une voix forte aux usagers de la route. Seul, on n'a pas la même portée que lorsqu'on est des milliers. Les décideurs ne peuvent plus rester insensibles. Ils comprennent l'importance d'écouter les messages que les citoyens envoient par des outils comme Les pires routes de CAA-Québec. Il s'agit d'un moyen de plus à leur disposition pour gouverner », précise Sophie Gagnon, vice-présidente communications et affaires publiques de CAA-Québec.

À quoi s'attendre du budget 2019 pour l'entretien de nos routes?

Le déficit d'entretien est loin d'être réglé. Même si tout le monde reconnaît que le réseau routier joue un rôle vital dans le dynamisme de notre économie, l'état général des routes continue de se détériorer, révélait La Presse en janvier. Il faut admettre que le gouvernement investit massivement dans les routes : cinq milliards de dollars sur trois ans ont été annoncés le printemps dernier et le réseau secondaire a droit à 50 millions de dollars supplémentaires par année. Mais, à l'évidence, les dommages du sous-investissement chronique sont longs à réparer. Le premier budget de la Coalition avenir Québec sera l'occasion d'envoyer un signal clair concernant la remise en état de notre réseau routier vieillissant.

« Il est vrai que nous avons observé des améliorations, et c'est une bonne nouvelle », indique Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). « Il n'en demeure pas moins que nous faisons face à 25 années de sous-financement dans l'entretien de notre réseau routier local. L'écart avec le financement consacré en 1993 à la voirie locale est actuellement de 23,6 millions de dollars! Pour rattraper ce retard, le gouvernement du Québec devra ajouter 30 millions aux montants voués à la réhabilitation du réseau routier local dans son prochain budget », constate M. Demers.

Où en sont les pires routes du palmarès 2018?

Une seule route a été réparée en entier, soit le chemin de la Réserve à Shawinigan. Quatre routes sont en cours de réparation et deux routes seront bientôt remises en état, pour un total de sept routes sur la bonne voie. Quant à la réfection de la route de la Rivière, à Grande-Vallée, du chemin de la Rivière-Châteauguay, à Ormstown, et de la traverse de Laval, à Lac-Beauport, la bouchée est simplement trop grosse à avaler pour les municipalités. Ces dernières n'ont d'autre choix que d'attendre l'aide financière.

Boulevard Gouin Est, à Montréal. Deux ans de travaux sont planifiés sur 11 km et devraient débuter ce printemps. Une réfection majeure estimée à 80 millions de dollars est nécessaire. Traverse de Laval , à Lac-Beauport . Les plans et devis ont été reçus, mais les coûts ont pratiquement doublé. La municipalité, après avoir annoncé qu'elle paierait la note, se tourne de nouveau vers le gouvernement pour obtenir de l'aide financière. Chemin Saint-Henri à Mascouche . La réfection d'une première phase est prévue cet été et une autre l'été prochain. Chemin de la Rivière-Châteauguay, à Ormstown . La municipalité de 3 600 habitants est en attente d'une aide financière de la part du gouvernement puisque l'investissement requis d'au moins 5 millions de dollars est beaucoup trop important pour elle. Route 389, sur la Côte-Nord. Des travaux de 468 millions de dollars sont en cours afin d'améliorer la sécurité et le confort sur cette route de 570 km. Ils devraient durer 10 ans.

Consulter l'avancement des travaux pour les 5 autres pires routes du top 10

L'édition 2019 s'en vient!

Chose certaine, il reste encore plusieurs pires routes à réparer et les usagers du réseau routier peuvent compter sur CAA-Québec pour en parler. Ouvrez l'oeil, prenez des photos, préparez les pancartes et les autocollants : la campagne Les pires routes sera de retour en 2019!

