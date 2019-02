Andrew Alliance et Waters Corporation s'associent pour fournir des outils sur mesure destinés à la recherche dans le domaine de la CL-SM





De nouveaux outils de chromatographie liquide et de spectrométrie de masse grâce à un nouveau partenariat

Andrew Alliance S.A., la société de robotique améliorant la répétabilité grâce à une approche innovante pour manipuler des liquides à l'aide de pipettes de laboratoire classiques, et Waters Corporation (NYSE : WAT), ont annoncé aujourd'hui un nouvel accord de partenariat stratégique en vue d'améliorer les activités de laboratoire dans le domaine de la chromatographie liquide et de la spectrométrie de masse (CL-SM). Grâce à ce partenariat, Andrew Alliance entend bénéficier de l'expertise de Waters Corporation en tant que leader dans le domaine de la CL-SM et, ainsi, stimuler plus encore l'innovation en matière de produits.

Cette collaboration illustre l'investissement stratégique des deux sociétés pour créer de nouvelles solutions de CL-SM, conçues pour simplifier les flux de travail très complexes. Le marché mondial des CL-SM, qui devrait atteindre plus de cinq milliards d'USD d'ici à 2022, est composé de scientifiques et de techniciens traitant une variété d'échantillons allant de faibles à hauts débits. Malheureusement, les outils et l'équipement actuellement disponibles pour préparer les échantillons sont plutôt adaptés à la recherche portant sur des gros volumes d'échantillons, ce qui laisse les laboratoires nécessitant des débit plus faibles sans autre option viable et reproductible, que les procédures manuelles longues et source d'erreurs.

« Aujourd'hui, la plupart des outils de CL-SM disponibles sont conçus pour satisfaire les besoins des plus grands acteurs, qui procèdent à des essais comprenant de gros volumes sur une base régulière », a déclaré Jennifer Fournier, la directrice du service Product Marketing Chemistry Group chez Waters Corporation. « Cela signifie que nombre de nos clients réalisant de plus faibles volumes d'essais doivent procéder à la main à des préparations d'échantillons complexes. En tant que partenaire de CL-SM choisi par Andrew Alliance, nous avons l'occasion de soulager en partie ce défi client, grâce à une combinaison de solutions vérifiées, simplifiant les flux de travail intrinsèquement complexes. »

Le partenariat promet également d'offrir aux utilisateurs de moyen et de faible débits de CL-SM des données de meilleure qualité. Parfois difficiles à exécuter, les flux de travail de CL-SM peuvent présenter une variabilité des processus, entraînant un manque de reproductibilité. En outre, les scientifiques et les techniciens s'appuient fortement sur leur propre expérience passée, provoquant ainsi des variations d'un laboratoire à l'autre. Le partenariat Andrew Alliance-Waters Corporation fournira de nouvelles solutions à tous les chercheurs, réduisant ainsi le temps de validation des nouveaux essais et donc le coût de l'accélération de l'innovation.

« Tous les chercheurs et les utilisateurs de CL-SM devraient avoir des produits répondant à leurs besoins, quel que soit le volume d'échantillons qu'ils manipulent », a déclaré Piero Zucchelli, le PDG et co-fondateur d'Andrew Alliance. « Avec Waters, nous créons de nouveaux produits spécialement conçus pour le marché de la CL-SM. »

Grâce à cet accord, de nouveaux produits de pointe seront commercialisés en 2019.

En juin 2017, Andrew Alliance et Waters Corporation ont annoncé un accord de co-marketing en vue d'une approche semi-automatisée de préparation d'échantillons pour le profilage de la glycosylation pour la protéinothérapie.

À propos d'Andrew Alliance

Andrew Alliance a pour mission de faire progresser la science en travaillant avec des chercheurs pour créer une nouvelle catégorie de robots et d'appareils connectés faciles à utiliser qui portent la répétabilité, la performance et l'efficacité des expériences de laboratoire au niveau requis par la biologie du 21[e] siècle. Sa nouvelle classe de robots haute performance, faciles à utiliser, améliore radicalement la répétabilité, la performance et la vitesse de manipulation des liquides en utilisant une technologie durable. Cette approche orientée client et Andrew, le robot emblématique de la société, ont remporté de nombreuses distinctions depuis 2013, transformant la recherche de table dans des centaines de laboratoires pharmaceutiques, de diagnostic et universitaires à travers le monde, en éliminant les erreurs de pipetage de routine et le travail manuel chronophage. Andrew Alliance, une société certifiée Neutre en CO 2 , est basée à Genève, Boston et Paris. Consultez le site andrewalliance.com pour en savoir plus.

À propos de Waters Corporation

Waters Corporation (NYSE: WAT), le leader mondial de la mesure de spécialité, est le pionnier de la chromatographie, de la spectrométrie de masse et de l'analyse thermique appliquées aux sciences de la vie, des matériaux et de l'alimentation, depuis presque 60 ans. Comptant environ 7 000 collaborateurs dans le monde, Waters est directement actif dans 31 pays, dont 15 sites de production ; ses produits sont disponibles dans plus de 100 pays. Consultez le site waters.com pour de plus amples informations.

