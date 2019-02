BOE présente des solutions d'affichage commercial à l'ISE 2019





AMSTERDAM, 6 février 2019 /PRNewswire/ -- Le coup d'envoi du salon Integrated Systems Europe 2019 (ISE 2019) a été donné le 5 février 2019 au centre de conventions et d'expositions RAI Amsterdam, aux Pays-Bas. En tant que leader mondial du secteur des écrans à semi-conducteurs et fournisseur de technologies, produits et services IdO, BOE a exposé ses produits et solutions innovants dans les domaines de la vente au détail et du transport intelligents, entre autres, affichant ainsi son large éventail de solutions innovantes d'écrans commerciaux disponibles sur des marchés spécialisés de l'industrie de l'IdO.

À l'occasion de l'ISE 2019, BOE a présenté une solution complète de vente au détail intelligente intégrant une signalisation numérique basée sur l'IA, un tableau blanc, un mur d'écrans et une étagère intelligente. Le mur d'écrans 3×3 de 55 pouces le plus avancé au monde est composé d'un cadre de seulement 0,99 mm, ce qui représente une nouvelle percée pour cette technologie. S'agissant d'une solution innovante dans le nouveau commerce de détail, la signalisation numérique basée sur l'IA de BOE permet d'identifier les informations des utilisateurs à l'aide d'une caméra, d'analyser la demande des utilisateurs en se servant de l'intelligence artificielle et de la technologie Big Data, et de leur vendre leurs produits préférés de manière ciblée. En outre, les informations et les données recueillies par la caméra intégrée, telles que le sexe de l'utilisateur, le nombre d'utilisateurs, la durée de visite et le contenu visualisé, peuvent être affichées sur le tableau blanc de 65 pouces pour les employés de magasin. Les tableaux blancs interactifs de BOE peuvent être utilisés, entre autres, dans des scénarios de vente au détail, d'éducation, de conférence, offrant ainsi des expériences interactives impressionnantes aux utilisateurs.

En ce qui concerne le domaine du transport, BOE a présenté au salon des écrans LCD intelligents résistant aux vibrations, aux perturbations électromagnétiques et aux températures élevées, ainsi que des solutions d'affichage LCD pour systèmes d'information des passagers (PIS) destinées au transport ferroviaire, et qui sont capables d'afficher des informations multimédias en temps réel. Jusqu'à présent, ces solutions d'affichage commercial innovantes sont largement utilisées dans le réseau de métro russe.

De nos jours, les écrans sont omniprésents. Ils sont devenus des plates-formes courantes pour l'interaction d'informations et sont utilisés de plusieurs façons dans la vente au détail, la finance, les transports, les arts, la santé, l'éducation, le ménage, l'énergie et d'autres secteurs. Les solutions IdO de BOE fournissent des produits et des services innovants dans ces domaines, offrant aux utilisateurs des expériences extraordinaires dans leur vie quotidienne.

À propos de BOE

Fondée en avril 1993, BOE Technology Group Co., Ltd. est un leader mondial du secteur de l'affichage à semi-conducteurs, mais aussi une entreprise IdO fournissant des produits d'interface intelligente et des services professionnels pour l'interaction d'informations et la santé humaine. Les trois activités principales de BOE concernent les dispositifs d'interface, les systèmes IdO intelligents et l'intégration de la médecine et de l'ingénierie intelligentes. BOE dispose d'un centre mondial de marketing et de centres de recherche et développement répartis dans 19 pays et régions. Ses réseaux de services couvrent les principales régions du monde telles que l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/685578/BOE_Technology_Group_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 6 février 2019 à 04:00 et diffusé par :