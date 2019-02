Des startups japonaises ont présenté des technologies novatrices qui donnent les moyens aux consommateurs de résoudre des défis sociétaux au salon CES 2019





Le CES 2019, qui s'est récemment tenu à Las Vegas (Nevada) du 8 au 11 janvier, a marqué la première présentation par le gouvernement japonais de ses startups novatrices et de leurs solutions révolutionnaires à un public international du domaine de la technologie de plus de 188 000 personnes. Cela témoignait des changements récents qui se sont produits dans l'environnement japonais de l'innovation en entreprise ; où toujours davantage de startups se lancent pour tenter de pénétrer le marché mondial.

Les technologies novatrices mises en vitrine à l'Eureka Park faisaient partie de la Japan Innovation Showcase (Présentation de l'innovation par le Japon), organisée par l'Organisation japonaise du commerce extérieur (Japan External Trade Organization, JETRO). Les solutions, qui tiraient parti des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (Internet of Things, IoT) et la robotique, montraient aux consommateurs comment résoudre des défis sociétaux et se faciliter la vie.

22 startups japonaises ont participé au salon, couvrant des solutions dans les secteurs de la robotique, des technologies qui se portent, de la maison intelligente ainsi que du bien-être et de la remise en forme. Quatre startups japonaises ont remporté l'un des prix convoités CES Innovation Awards.

Lauréat du prix de la meilleure innovation : Conduite autonome WHILL de WHILL Inc. Cette technologie de conduite entièrement autonome, alliée à la MaaS (mobilité en tant que service) et à un véhicule électrique (VE) personnel, permet aux personnes à mobilité réduite de vivre le mouvement d'une nouvelle façon afin de pouvoir explorer le monde avec une plus grande indépendance, plus de sécurité et plus de style.

Lauréat du prix de la maison intelligente : mui de mui Lab Inc. Cette oeuvre d'art mural, en bois sobre et autres matières naturelles, est un dispositif IoT qui affiche la température, les messages vocaux et le contenu texte provenant de l'assistant Google de la maison. Mui a pour objet d'utiliser un design apaisant pour apporter une sensation de nature, de paix et d'harmonie à la vie numérique d'aujourd'hui.

Lauréat du prix de remise en forme, sports et biotechnologie : DFree de Triple W . Cette technologie qui se porte est le premier dispositif du secteur à utiliser la technologie des ultrasons afin d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant d'incontinence. Le dispositif aide les personnes âgées et les personnes souffrant d'un handicap à prédire quand elles doivent aller aux toilettes. En surveillant en continu la vessie de l'utilisateur, il avertit la personne ou son soignant lorsque la vessie est presque pleine de sorte que l'utilisateur a moins d'accidents, ce qui lui permet de vivre de manière plus autonome et avec plus de dignité.

Lauréat du prix de l'appareil ménager : teplo de LOAD&ROAD. teplo est une théière compatible IoT conçue pour que les amateurs de thé puissent déguster la parfaite tasse de thé. À l'aide d'une appli mobile servant à contrôler l'infusion, les buveurs de thé peuvent ajuster la préparation en fonction du thé utilisé, des conditions environnementales et des préférences de l'utilisateur.

L'exposition s'inscrivait dans le programme J-Startup, un initiative pionnière du gouvernement lancée en juin 2018 par le Ministère de l'économie, Commerce et industrie du Japon (Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, METI), destinée à créer des conditions environnementales optimales pour développer 20 « licornes » d'ici à 2023. Environ 100 sociétés du programme J-Startup ont été recommandées par la communauté d'entreprises japonaises comme étant celles ayant le potentiel d'atteindre le statut de « licorne » et d'avoir le soutien d'entrepreneurs prospères et d'investisseurs pour pouvoir réussir au niveau international et apporter de la valeur nouvelle aux sociétés futures à travers le monde.

Le gouvernement japonais s'est focalisé sur le renforcement des écosystèmes de l'innovation afin d'y incorporer un dynamisme externe allant au-delà de ses frontières et a mis en place un environnement réglementaire plus efficace par le biais de l'initiative Abenomics en matière de politiques qui est favorable aux entreprises. Il a également organisé une table ronde d'entreprises à Paris pour discuter d'opportunités de collaboration pour les entreprises en dehors du Japon, profitant de l'écosystème des startups en pleine évolution dans le pays et de l'environnement de l'innovation en entreprise qui est en train de changer.

Pour de plus amples renseignements sur le programme J-Startup, veuillez consulter : https://www.j-startup.go.jp/en/.

