Delair lance delair.ai, la plate-forme d'intelligence aérienne la plus complète du marché pour visualiser et exploiter les données drones





Delair, l'un des leaders mondiaux des solutions drones pour l'industrie, lance Delair Aerial Intelligence (delair.ai), la plateforme de gestion et d'exploitation des données collectées par drone la plus complète du marché. Solution cloud d'intelligence aérienne, delair.ai automatise et simplifie les étapes de collecte, stockage, traitement et partage des données, et propose une suite d'outils analytiques spécifiques à différentes industries : mines et carrières, construction, agriculture, énergie et secteur public. Intuitive et collaborative, delair.ai digitalise les infrastructures et sites industriels en modèle 2D ou 3D. Les jumeaux numériques ainsi créés dans le cloud intègrent des systèmes d'intelligence artificielle ? basés sur des algorithmes d'apprentissage automatique ? pour aider les entreprises à gérer plus efficacement leurs ressources et transformer leurs activités.

Le lancement de Delair Aerial Intelligence consolide la position dominante de Delair sur le marché des solutions logicielles pour drones professionnels. Grâce à son positionnement historique sur le développement d'outils de traitement et d'analyse de données, et à l'acquisition de l'américain Airware en octobre 2018, Delair propose aujourd'hui la plateforme la plus aboutie du marché, capable d'évoluer avec les besoins de ses clients. Le financement d'Intel Capital en septembre 2018, lui a également permis de constituer l'équipe de développeurs et le portfolio d'outils analytiques les plus conséquents du marché.

« La clé de l'adoption massive des drones professionnels se situe clairement du côté de la gestion et de l'exploitation des données. Les entreprises exigent non seulement une technologie innovante, mais des solutions analytiques clés en main, évolutives, fiables et sécurisées, et capables de s'intégrer parfaitement avec l'ensemble de leurs processus métiers. Avec Delair Aerial Intelligence, nous accélérons toutes les étapes de la chaîne, de la collecte des données à la digitalisation d'une infrastructure dans le cloud, pour mettre l'intelligence aérienne au coeur de la transformation digitale des entreprises. » Michaël de Lagarde, PDG de Delair.

