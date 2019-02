La collaboration entre Andrew Alliance SA et Ziath Ltd apporte le suivi des échantillons à l'automatisation d'Andrew





GENÈVE, February 6, 2019 /PRNewswire/ --

Le suivi des échantillons sur l'automatisation d'Andrew apporte de nouveaux niveaux de traçabilité à une grande gamme d'échantillons réduits ou moyens dans toutes les applications

Andrew Alliance S.A., l'entreprise de robotique qui améliore la répétabilité grâce à une approche innovante de la manipulation des liquides avec des pipettes de laboratoire traditionnelles, et l'entreprise technologique Ziath Ltd, ont annoncé aujourd'hui avoir passé un accord de collaboration visant à intégrer la lecture de codes-barres dans le progiciel d'Andrew Alliance. Dans le cadre de cet accord de commercialisation conjointe, Andrew Alliance intégrera le lecteur à racks de codes-barres Mirage 2D DataPaqtm de Ziath à sa plate-forme logicielle OneLab et au matériel associé, ce qui permettra à un grand nombre d'applications de suivre les échantillons.

« Actuellement, la plupart des échantillons de grande valeur sont étiquetés avec des codes-barres 1D ou 2D, et ces échantillons doivent être suivis tout au long des flux de travail au sein du laboratoire », a déclaré Piero Zucchelli, PDG et fondateur d'Andrew Alliance. « Beaucoup de nos clients et de nos partenaires nous ont demandé d'ajouter cette fonctionnalité à la plate-forme OneLab et en travaillant avec Ziath, nous sommes capables de combiner des technologies à la pointe du secteur pour y parvenir. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec un partenaire innovant comme Andrew Alliance et nous avons hâte de présenter notre technologie à une nouvelle gamme de clients. Ziath s'engage à offrir un système de suivi des échantillons facile à utiliser et un service clientèle haut de gamme. C'est pourquoi nous avons identifié Andrew Alliance comme un partenaire de choix évident pour les deux entreprises », a déclaré Neil Benn, directeur général de Ziath Ltd.

Cette collaboration témoigne de l'engagement des deux entreprises à fournir aux scientifiques les outils et les solutions qui leur permettent de faire des progrès dans leurs domaines respectifs, sans craindre les conséquences liées aux erreurs manuelles.

À propos d'Andrew Alliance

Andrew Alliance fait progresser la science en créant une nouvelle catégorie de robots très performants et faciles à utiliser qui améliorent considérablement la répétabilité, la performance et la vitesse de manipulation des liquides. Cette nouvelle approche et Andrew, le robot emblématique de l'entreprise remportent de nombreux prix et transforment rapidement la recherche de laboratoire dans des centaines de laboratoires pharmaceutiques, diagnostiques et académiques dans le monde entier, en éliminant les erreurs de pipetage de routine et le travail manuel chronophage. Rendez-vous sur andrewalliance.com pour en savoir plus.

À propos de Ziath Ltd

Ziath Ltd est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la gestion et le suivi des échantillons. Rendez-vous sur http://www.ziath.com pour en savoir plus sur son portefeuille de produits.

