Une campagne mondiale propose au pape François 1 million de dollars pour qu'il soit végétalien pendant le carême et contribue ainsi à sauver la planète





Paul McCartney, Moby, Woody Harrelson et Mena Suvari et d'autres encore appuient la campagne menée par une militante âgée de 12 ans

LONDRES, 6 février 2019 /CNW/ - Une grande campagne mondiale, épaulée par de nombreuses célébrités, environnementalistes et scientifiques, appelle le pape François à essayer le végétalien pendant le carême afin de « contribuer à la lutte contre le changement climatique en changeant son régime alimentaire ». En retour, s'il est accord, Million Dollar Vegan (MDV) offrira 1 million de dollars à une oeuvre de bienfaisance désignée par le pape.

Lancée à l'échelle internationale, la campagne MDV met en évidence l'impact dévastateur de l'élevage intensif, c'est-à-dire que l'agriculture animale a des incidences plus importantes sur le réchauffement de la planète que les émissions de combustibles provenant de l'ensemble du secteur mondial des transports,* qu'elle est l'un des principaux moteurs du déboisement et de la perte de biodiversité et qu'elle fait souffrir des milliards d'animaux. Ce sont les mêmes questions que le pape François a soulevées dans sa lettre encyclique de 2015, Laudato si' (Loué sois-tu).

Dans une lettre au pape écrite par Genesis Butler, une militante âgée de 12 ans, avec le concours de l'équipe de Million Dollar Vegan, Butler met en relief le lien entre le changement climatique et la pollution, l'inefficacité de l'élevage d'animaux et son rapport avec la faim dans le monde, l'extinction de la faune et la souffrance des animaux d'élevage.

« L'élevage d'animaux entraîne beaucoup de souffrances et il est l'un des causes principaux du changement climatique, de la déforestation et de la perte d'espèces », a déclaré Butler. « Lorsque nous faisons manger aux animaux des récoltes que les humains peuvent manger, c'est du gaspillage. Or, alors que la population mondiale est en pleine explosion, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller quoi que ce soit. »

Chaque personne qui devient végétalienne pendant le carême économisera des émissions équivalentes à celles d'un vol de Londres à Berlin. Sous ce rapport, et si tous les catholiques de la planète font de même, ce sera comme si les Philippines n'ont pas émis de CO 2 pendant un an.**

Butler a demandé à rencontrer le pape François afin qu'elle puisse discuter les problèmes soulevées dans sa lettre.

« Nous lançons cette campagne audacieuse pour secouer nos dirigeants mondiaux de la complaisance », a déclaré Matthew Glover, chef de la direction de MDV. « Pendant trop longtemps, ils n'ont rien fait devant les preuves des dégâts causés par l'élevage intensif. De fait, beaucoup ont subventionné cette industrie même, mais nous ne pouvons pas nous permettre qu'ils gardent le silence. Nous sommes reconnaissants au pape François d'avoir soulevé ces questions, et c'est pourquoi nous lui demandons d'essayer le végétalien pendant le carême et de montrer comment nous pouvons aligner nos principes de compassion sur nos actions. »

MDV encourage tout le monde à prendre le pli végétalien pendant le carême, à tenter l'expérience. Par anticipation, MDV vous invite à télécharger une trousse d'initiation gratuite, à l'adresse www.MillionDollarVegan.com , puis à signer une pétition demandant au pape d'essayer, lui aussi, le végétalien pendant le carême.



* Représentant 14,5% de toutes les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES), contre 14% des émissions GES provenant de l'industrie du transport.

**Joseph Poore (Ph.D.), Université d'Oxford

Partisans de la campagne Million Dollar Vegan (MDV)

Paul McCartney, Moby, Woody Harrelson, Mena Suvari, Chris Packham, George Monbiot, Benjamin Zephaniah, Jay & Katya Wilde, Evanna Lynch, Peter Egan, Oli Sykes, Derek Sarno, Earthling Ed, Capt. Paul Watson, Joseph Poore (Ph.D., Université d'Oxford), Dr. David Jenkins, PhD, M.D., Dr Neal Barnard, M.D., Dr Caldwell Esselstyn, M.D. D'autres seront annoncés.

