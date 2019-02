CLIOSS met en oeuvre les applications cliniques Veeva Vault pour rationaliser la gestion des essais





DIA Europe 2019 -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que l'Organisation clinique pour les stratégies et les solutions (Clinical Organization for Strategies & Solutions, CLIOSS) avait mis en oeuvre Veeva Vault eTMF et Veeva Vault CTMS pour offrir aux commanditaires une meilleure visibilité sur les activités des essais. Avec les applications cliniques Veeva Vault, CLIOSS unifie ses systèmes cliniques et rationalise les processus d'essai sur une plateforme unique afin d'améliorer la performance des essais.

« Nous avions besoin d'un système moderne capable de gérer nos activités d'essai de plus en plus complexes », a déclaré Cristina Davite, directrice d'exploitation chez CLIOSS. « Veeva Vault nous permet de travailler plus efficacement avec nos commanditaires et de livrer plus rapidement des études d'excellente qualité. Nous disposons désormais d'une solution clinique qui nous aidera à réussir à l'échelle internationale. »

CLIOSS, une société du groupe NMS, s'étend au marché chinois de la recherche clinique, en rapide développement, grâce à une fusion récente. L'organisation de recherche contractuelle (ORC) voulait s'éloigner des processus manuels sur support papier, afin d'améliorer la façon dont elle collabore avec les commanditaires en Chine et en Europe.

Vault eTMF permet d'avoir un modèle opérationnel TMF actif là où tous les processus et documents sont gérés dans un système unique, en temps réel, dès qu'ils sont exécutés, pour conserver un état constant de préparation à l'inspection. Avec Vault CTMS, les équipes et les partenaires de l'étude obtiennent une plus grande visibilité sur tout le cycle de vie de l'essai, d'où une meilleure prise de décision et une plus grande qualité de l'étude.

Réunies, les applications Veeva Vault facilitent le partage des documents en temps réel. Par exemple, lorsque les membres de l'équipe CLIOSS créent des rapports de visites de suivi sur site, dans Vault CTMS, ces rapports sont automatiquement disponibles dans Vault eTMF. Cela réduit la saisie manuelle des données et améliore le partage des informations avec les équipes et les commanditaires transversaux.

« Les ORC mènent une évolution majeure dans l'ensemble du secteur, consistant à unifier les opérations cliniques en vue d'une exécution améliorée des études », a indiqué Rik Van Mol, vice-président du développement de la stratégie cloud pour l'Europe, chez Veeva. « Veeva Vault fournit à CLIOSS des applications cliniques modernes afin de simplifier la collaboration avec les commanditaires et entraîner une plus grande efficacité pour tous ses essais. »

Veeva Vault eTMF et Vault CTMS font partie de la Suite d'opérations cliniques Veeva Vault, qui inclut également Veeva Vault Study Startup, pour unifier les opérations cliniques sur une plateforme unique dans le cloud. La suite d'applications unifiées de Veeva offre une visibilité globale sur les activités d'essais et rationalise les processus cliniques de bout en bout. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter veeva.com/eu/Clinical.

Pour en savoir plus sur la façon dont les organisations des sciences de la vie unifient les opérations cliniques, rendez-visite à Veeva sur le stand #B08 lors du DIA Europe 2019, à Vienne en Autriche, du 5 au 7 février.

À propos de CLIOSS

Basée à Nerviano, en Italie, CLIOSS, une société du groupe NMS, opère dans le monde entier en tant qu'Organisation de recherche contractuelle (ORC) pour les sociétés biopharmaceutiques, les instituts biotechnologiques et de recherche, les IRCCS, les hôpitaux et les universités du monde entier. Grâce à la capacité diversifiée des sociétés du groupe NMS et leur expérience vaste et approfondie, les services de CLIOSS sont flexibles et vont de la gestion exhaustive du développement des médicaments, à l'assistance lors d'étapes spécifiques de mise en oeuvre de l'étude ou de conseil. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clioss.com et nervianoms.com. Suivez CLIOSS sur LinkedIn.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. figure parmi les principaux fournisseurs de logiciels basés sur le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et la réussite des clients, la société Veeva compte plus de 675 clients, allant des plus grandes compagnies pharmaceutiques mondiales à des sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

Déclarations prévisionnelles

Ce communiqué contient des énoncés prospectifs, notamment la demande et l'acceptation par le marché, des produits et des services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et des services de Veeva, et les conditions générales d'affaires, en particulier dans l'industrie des sciences de la vie. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont basés sur la performance historique de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration de garantie que ces plans, estimations, ou attentes seront réalisés. Ces énoncés prospectifs représentent les attentes de Veeva à la date de ce communiqué de presse. Des événements subséquents pourront faire varier ces attentes, et Veeva rejette toute obligation d'actualiser ou d'altérer ces énoncés prospectifs à l'avenir, que ce soit en réponse à de nouvelles informations, à des événements futurs ou autrement. Ces déclarations à titre prévisionnel sont sujettes à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux escomptés. Les autres risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats financiers de Veeva sont inclus sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Discussion et analyse de la direction concernant la situation financière et les résultats d'exploitation », dans le rapport déposé par la société sur formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2018. Celui-ci est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com sous la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov. De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres documents déposés de temps à autre par Veeva auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

