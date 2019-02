Andersen Global ajoute un cabinet collaborateur au Pérou





Andersen Global se réjouit d'annoncer un accord de collaboration avec Estudio Hernández & Ugarelli, un cabinet réputé de conseil juridique, fiscal et commercial basé à Lima, au Pérou. Il s'agit du deuxième accord de collaboration au Pérou pour Andersen Global. Hernández & Ugarelli est composé de quatre partenaires et 12 professionnels.

Hernández & Ugarelli s'est imposé comme l'un des premiers cabinets de conseil fiscal et juridique au Pérou. Son équipe de professionnels apporte des décennies d'expérience juridique, et sa spécialisation dans le droit fiscal, les douanes, l'assurance, les services bancaires et financiers, les infrastructures et les prix de transfert. Chambers & Partners reconnaît régulièrement le cabinet comme un leader concernant les questions fiscales, depuis 2011, et il est classé par Leaders League dans le rapport Transactions & Deals, depuis 2018, pour le droit fiscal et les prix de transfert.

Cecilia Hernández est une ancienne conseillère d'Arthur Andersen, avec sept années d'expérience dans le domaine fiscal. « Je pense que l'attention que nous portons aux principes du service client sur mesure, et à l'expertise nous distingue de la concurrence », a déclaré Cecilia Hernández, fondatrice et partenaire principale chez Hernández & Ugarelli. « Certaines de nos valeurs fondamentales incluent de nous associer avec nos clients comme s'ils étaient notre propre famille, et d'offrir un service homogène, le meilleur de sa catégorie, tout en nous concentrant avant tout sur leur entreprise, et non pas la nôtre. »

« C'est la raison pour laquelle Hernández & Ugarelli est extrêmement sollicité. L'équipe de Cecilia Hernández, non seulement satisfait aux normes professionnelles les plus élevées, mais elle apporte une profondeur et une envergure supplémentaires à notre expertise et notre stratégie en Amérique latine. Ils ajoutent une nouvelle dimension à notre pratique fiscale et légale dans la région », a indiqué pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen Tax LLC.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 130 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

