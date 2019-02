Mavenir annonce la nomination de Terry Hungle au poste de directeur financier





Mavenir, un leader dans le domaine de la transformation de l'économie des réseaux mobiles pour les fournisseurs de services de communications (FSC), a annoncé aujourd'hui la nomination de Terry Hungle au poste de vice-président exécutif et directeur financier, remplaçant Walter Loh. M. Loh avait auparavant exercé les fonctions de directeur d'exploitation chez Siris Capital, et a rejoint Mavenir au moment de son acquisition pour l'accompagner durant cette période de transition.

M. Hungle a rejoint de nouveau Mavenir le 14 janvier 2019, ayant exercé par le passé les fonctions de directeur financier de la société, de 2008 à 2015. Il prendra ses fonctions de directeur financier le 4 mars 2019.

« Terry Hungle apporte une expérience conséquente et pertinente du secteur, ainsi qu'une crédibilité à Mavenir ; et il nous rejoint à un moment important pour l'entreprise », a confié le PDG de Mavenir, Pardeep Kohli. « Mavenir est solidement positionné pour fortifier sa place de leader dans le domaine de l'infrastructure de réseaux, et je me réjouis du rôle que va jouer Terry Hungle dans la conduite de la prochaine phase du parcours de Mavenir. »

Et M. Kohli d'ajouter : « J'aimerais également remercier Walter Loh pour ses nombreuses contributions envers Mavenir. Il a joué un rôle déterminant dans l'évolution de l'entreprise, et a mené à bien toutes les activités financières au cours d'une période de transformation importante et de croissance ».

Terry Hungle est un vétéran du secteur, qui apporte à sa fonction plus de 40 ans d'expérience métier pertinente. Dernièrement, Terry Hungle occupait le poste de directeur financier d'Imagine Communications. Avant Imagine, Terry Hungle a exercé les fonctions de directeur financier chez Mavenir, participant en tant que leader dans le cadre de l'introduction en Bourse de la société et de sa cession par la suite à Mitel.

M. Hungle a déclaré quant à lui : « Je suis enthousiaste de retourner chez Mavenir. Mavenir a toujours été une entreprise visionnaire et un leader sur le marché ; je me réjouis à l'idée de participer à cette vision et d'aider l'entreprise à atteindre son prochain niveau de réussite ».

M. Loh a confié pour sa part : « Cela a été un vrai plaisir de faire partie de l'équipe Mavenir au cours de ces quelques dernières années, et je suis très enthousiaste quant à ce que l'avenir réserve à l'entreprise ».

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions de réseau cloud natives 100 % logicielles et de bout en bout, dans l'ensemble du secteur. Spécialisé dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l'économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'applications/services 5G au coeur de réseau, en passant par le RAN, Mavenir montre la voie dans le domaine des solutions de réseau cloud natives évoluées autorisant des expériences novatrices et sécurisées pour les utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC et le RAN virtualisé, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 130 pays, desservant en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV vers l'économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus et protéger les revenus. En savoir plus sur mavenir.com.

