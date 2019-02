Finance et Investissement nomme Jean-François Chalifoux « Personnalité financière de l'année 2018 »





MONTRÉAL, 05 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jean-François Chalifoux président-directeur général de SSQ Assurance est nommé « Personnalité financière de l'année 2018 » par le journal Finance et Investissement. Il occupe par la même occasion la première place du Top 25 de l'industrie financière du Québec 2018.



« Jean-François Chalifoux incarne une nouvelle génération audacieuse. Il l'a d'ailleurs été dans sa réforme. Il a fait des choses que d'autres ne font pas, soit d'intégrer l'assurance vie et l'assurance générale, et il a réussi. Il a aussi connu du succès dans sa croissance des affaires, ce qui est digne de mention », a noté le jury du Top 25.

Le résultat net annuel de SSQ a progressé de 69,3 % entre 2012 et 2017, passant de 53,4 M$ à 90,4 M$. Le volume d'affaires en assurance est passé quant à lui de 1,81 G$ en 2012 à 2,46 G$ en 2017, ce qui représente une croissance de 4,9 % sur un an, de 17,9 % sur trois ans et de 35,9 % sur cinq ans.

Le Top 25 est divisé en cinq catégories, chacune présentant quatre lauréats et un gagnant. La Personnalité financière de l'année est choisie parmi les cinq gagnants des catégories. Les catégories sont Assureurs de personnes, Institutions financières à portée nationale, Courtiers de plein exercice, Cabinets multidisciplinaires et Sociétés de gestion indépendante.

Les gagnants des catégories sont les suivants :

Assureurs de personnes : Jean-François Chalifoux, président-directeur général, SSQ Assurance.

Institutions financières à portée nationale : Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale.

Courtiers de plein exercice : Paul Balthazard, vice-président et directeur régional, Québec, RBC Dominion valeurs mobilières.

Cabinets multidisciplinaires : Yan Charbonneau, président-directeur général, AFL Groupe financier.

Sociétés de gestion indépendante : Stéphane Corriveau, président et directeur principal, AlphaFixe Capital.

Pour voir la liste des lauréats du Top 25 et pour en apprendre davantage sur chacun d'eux, visitez notre site : https://www.finance-investissement.com/dossiers/top-25/

Un jury composé de six membres de l'industrie financière du Québec a procédé à la sélection des lauréats du Top 25 :

Richard Fortier, administrateur de sociétés et président du jury;

Geneviève Blouin, présidente-fondatrice d'Altervest, et présidente du conseil d'administration du Conseil des gestionnaires en émergence;

Vincent Hogue, administrateur de société;

Richard Gagnon, administrateur et conseiller d'entreprise, président et chef de la direction d'Humania Assurance de 2003 à 2017;

Richard Joly, président de Leaders & Cie;

Guillaume Poulin-Goyer, directeur de contenu, Finance et Investissement.

Trois conseillers à l'honneur!

Conseiller a de son côté souligné l'excellent travail et l'engagement de trois professionnels en services financiers du Québec.

Martin Bray, MBA, Pl. Fin., gestionnaire de portefeuille à Valeurs mobilières Desjardins, est le gagnant dans la catégorie « Conseiller émérite ».

Christiane VanBolhuis, BAA, AVA, Pl. Fin., conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective à la Financière Sun Life, remporte quant à elle le prix « Conseiller de moins de 40 ans qui s'est illustré dans l'année ».

Finalement, Gérald Perron, FCSI, CIM, gestionnaire de portefeuille à BMO Nesbitt Burns, est le gagnant dans la catégorie « Conseiller le plus engagé dans sa communauté ».

Un jury composé de membres influents de l'industrie financière a procédé à la sélection des lauréats du Concours 2019 ? Les conseillers à l'honneur! :

Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale et secrétaire de l'Institut québécois de planification financière (IQPF) et présidente du jury;

Antoine Chaume, membre fondateur de la division Montréal - Rive-Sud du Regroupement des jeunes courtiers du Québec et planificateur financier chez Lafond Services financiers;

Michèle Hélie, directrice, Affaires québécoises et Politiques et réglementation des marchés à l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP);

Daniel Guillemette, membre fondateur d'Asteris et président de Diversico;

Mario Grégoire, président et chef de la direction du Conseil des professionnels en services financiers et président de Question de finance;

Flavio Vani, président de l'Association professionnelle des conseillers en services financiers et président d'Assurance et produits financiers Vani;

Christine Bouthillier, directrice principale de contenu à Conseiller.

Les prix ont été remis lors de la soirée du Top 25 de l'industrie financière, qui s'est tenue le 5 février 2019 au Windsor, à Montréal.

À propos de Finance et Investissement

Le journal Finance et Investissement et le site web finance-investissement.com sont la source d'information des professionnels québécois du placement et des services financiers. Douze fois par an, plus de 10 900 professionnels de l'industrie lisent cette publication, une propriété de TC Media.

À propos de Conseiller

Le magazine Conseiller et son site web Conseiller.ca sont les médias des professionnels en services financiers du Québec. Ils se distinguent par leurs reportages régionaux traitant d'enjeux québécois, leurs grands dossiers et leurs outils de développement d'entreprise pour les conseillers. Ils se concentrent également sur les pratiques professionnelles, la gestion de la clientèle et l'administration de l'impôt. Six fois l'an, plus de 9 000 professionnels de l'industrie lisent cette publication, une propriété de TC Media.

À propos de TC Media

TC Media, le secteur des médias de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), est un leader dans ses activités de médias spécialisés au Canada, avec des marques phares pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, incluant un volet événementiel. Ce secteur, qui emploie plus de 350 personnes, se positionne également comme le plus important éditeur d'ouvrages pédagogiques de langue française au Canada. Pour plus d'information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc



