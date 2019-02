Axon Public Safety Canada annonce un partenariat renouvelé avec les organisations Femmes dans l'Application des Lois de l'Atlantique et Ontario Women in Law Enforcement





HALIFAX, Nouvelle-Écosse et TORONTO, 5 février 2019 /CNW/ -- Axon (Nasdaq : AAXN), le chef de file mondial des technologies connectées pour l'application de loi, de même que sa filiale, Axon Public Safety Canada Inc., annoncent aujourd'hui le renouvellement pour deux ans des partenariats qui les unissent aux organisations Femmes dans l'Application des Lois de l'Atlantique (FALA) et Ontario Women in Law Enforcement (OWLE).

Le partenariat vise à continuer de promouvoir leurs missions, qui consistent à encourager, à récompenser et à faire avancer les femmes dans les forces de l'ordre. D'abord annoncé en 2017, le partenariat a appuyé une vaste gamme d'activités et d'événements au cours de ces deux dernières années. L'entente reconduite soutiendra tant la mission continue d'OWLE que celle de FALA.

« Notre partenariat avec Axon Public Safety Canada a été un succès retentissant », souligne la sergente-chef Carolyn Nichols, présidente de FALA. « Grâce à l'aide d'Axon, nous avons pu donner notre appui à un large éventail d'activités, dont notre conférence annuelle. Ce partenariat renouvelé témoigne de la puissance de notre collaboration et de l'importance de nos activités continues visant à soutenir les femmes dans les forces de l'ordre. »

« Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Axon », affirme l'inspectrice Lisa Hewison, présidente d'OWLE. « En plus de son appui à divers événements et de ses activités continues de marketing, y compris sa merveilleuse campagne sur les médias sociaux visant à soutenir la Journée internationale des femmes, Axon a aidé OWLE à poursuivre sa croissance et à remplir sa mission. »

« Les partenariats qui nous unissent à OWLE et à FALA ont été couronnés de plaisir et de succès pour Axon Public Safety Canada », soutient Vishal Dhir, directeur général d'Axon Canada. « Au cours des deux dernières années, j'ai compris l'importance du rôle que jouent ces deux organisations au sein des collectivités vouées à l'application de la loi au Canada. Je suis ravi que nous puissions continuer d'appuyer les efforts d'OWLE comme ceux de FALA pour les deux prochaines années. »

À propos d'Axon

Axon est un réseau de dispositifs, d'applications et de personnes qui aide le personnel affecté à la sécurité publique à être plus intelligent et plus sécuritaire. Ayant pour mission de protéger la vie, nos technologies fournissent à notre clientèle l'assurance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de nos communautés. Nos produits ont une incidence sur chaque aspect de l'expérience quotidienne des agents de sécurité publique.

Nous travaillons dur pour le compte des personnes qui s'exposent au danger dans l'intérêt de chacun d'entre nous. Jusqu'à ce jour, plus de 325?200 assises logicielles sont réservées partout dans le monde à l'aide du réseau d'Axon. Plus de 211?000 vies humaines ont été épargnées et des sommes incalculables ont été économisées grâce au réseau Axon de dispositifs, d'applications et de personnes. Apprenez-en plus à l'adresse https://ca.axon.com ou en téléphonant au 1-(800) 978-2737.

Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc. et Twitter est une marque de commerce de Twitter, Inc.

Axon, le « logo Delta » et Protect Life sont des marques commerciales d'Axon Enterprise, Inc., certaines desquelles sont enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

Suivez Axon sur ces réseaux sociaux :

Axon sur Twitter : https://twitter.com/axon_canada

Axon sur Facebook : https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/

Remarque à l'intention des investisseurs

Veuillez consulter les sites http://investor.axon.com, https://www.axon.com/press, www.twitter.com/axon_us et https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ qu'Axon utilise pour divulguer des renseignements relatifs à l'entreprise, ses informations financières et ses activités commerciales.

À propos de Femmes dans l'Application des Lois de l'Atlantique

L'organisation FALA se consacre à :

Offrir un forum annuel pour la formation et le développement;

Promouvoir le travail d'équipe en favorisant les associations professionnelles et interinstitutionnelles;

Encourager notre effectif en faisant la promotion d'une compréhension commune des enjeux entourant les femmes travaillant dans le milieu policier, et;

Représenter de manière responsable les intérêts de nos membres (en général).

Pour en connaître plus à propos de FALA, consultez le : https://www.awle.org/

Suivez FALA sur ces réseaux sociaux :

FALA sur Twitter : https://twitter.com/AWLEPresident

À propos d'Ontario Women in Law Enforcement

La raison d'être d'OWLE consiste à encourager, à récompenser et à faire avancer les femmes dans les forces de l'ordre et consiste, de façon non limitative, à :

Assurer une formation adéquate aux femmes affectées à l'application de la loi;

Promouvoir un rôle plus grand des femmes dans l'application de la loi;

Contribuer à la création de groupes de soutien pour les femmes dans les forces de l'ordre;

Assurer la reconnaissance des femmes affectées à l'application de la loi et de leur travail, et;

Favoriser des relations personnelles et officielles plus étroites entre les femmes travaillant à l'application de la loi.

Pour en connaître plus à propos d'OWLE, consultez le : http://www.owle.org

Suivez OWLE sur ces réseaux sociaux :

OWLE sur Twitter : https://twitter.com/OWLECanada

OWLE sur Facebook : https://m.facebook.com/OWLECanada/

OWLE sur Instagram : https://instagram.com/owlecanada?utm_source=ig_profile_share&igshid=1v8ahaw7nf4bh

PERSONNE-RESSOURCE :

Carley Partridge

Directrice des communications et des relations publiques

Press@axon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/axon_logo.jpg

SOURCE Axon

Communiqué envoyé le 5 février 2019 à 19:38 et diffusé par :