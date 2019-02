FLIR lance sa première caméra de détection du gaz méthane non refroidie





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui la sortie de la FLIR GF77 Gas Find IR, sa première caméra thermique non refroidie conçue pour détecter le méthane. Cette caméra portative offre aux professionnels de l'inspection les fonctionnalités dont ils ont besoin pour trouver d'éventuelles fuites de méthane dangereuses et invisibles dans les centrales au gaz naturel, les installations de production d'énergie renouvelable, les installations industrielles, et autres sites tout au long de la chaîne d'approvisionnement du gaz naturel. La GF77 offre une capacité de détection du méthane, à un prix presque inférieur de moitié à celui des caméras thermiques d'inspection du gaz refroidies, afin de donner à l'industrie du pétrole et du gaz les moyens de réduire leurs émissions tout en garantissant un environnement de travail plus sûr.

Basée sur le design primé de la plateforme des caméras de la série-T de FLIR, la GF77 est plus légère et présente un design ergonomique, un écran tactile LCD éclatant, ainsi qu'un viseur pour la rendre plus facile à utiliser dans n'importe quelles conditions d'éclairage. La caméra est conçue spécifiquement pour détecter le méthane, dans le but d'améliorer les inspections de gaz et réduire les possibilités de lectures erronées. La GF77 propose également le mode Sensibilité extrême (High Sensitivity Mode, HSM), breveté de FLIR, qui accentue le mouvement afin de rendre les moindres panaches de gaz plus visibles pour l'utilisateur.

FLIR a conçu la GF77 pour y inclure les plus récentes caractéristiques technologiques, notamment la mise au point assistée par laser afin d'aider les inspecteurs à mieux cibler les fuites, et une amélioration du contraste en une seule touche, qui fait ressortir clairement les gaz par rapport à l'arrière-plan. Par ailleurs, une interface utilisateur graphique à réponse rapide permet aux professionnels d'être plus efficaces en leur permettant d'organiser les dossiers de tâches, d'enregistrer des notes, et d'ajouter des annotations d'emplacements GPS sur la caméra.

« La technologie optique d'imagerie du gaz est un véritable avantage pour les industries qui utilisent ou produisent du méthane, mais le coût de la technologie restait une barrière pour certains clients, » a déclaré Jim Cannon, président et chef de la direction de FLIR Systems. « La caméra de détection de gaz FLIR GF77 Gas Find IR est bâtie autour d'un détecteur infrarouge à basse fréquence, non refroidi, moins cher à fabriquer que nos caméras refroidies à haute performance ; c'est pourquoi nous pouvons la proposer à nos clients a pris plus attractif. En offrant à l'industrie un accès à cette technologie révolutionnaire, nous pouvons aider à améliorer la sécurité des professionnels au travail. »

La FLIR GF77 est disponible à l'achat aujourd'hui dans le monde entier, auprès des distributeurs FLIR autorisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com/GF77.

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondé en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l'Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité et protéger l'environnement. Grâce à ses près de 3 700 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l'imagerie thermique et des technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l'environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

