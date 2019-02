Présentation des équipes et des pilotes Yamaha pour 2019





Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO : 7272) (ISIN : JP3942800008) est activement engagée dans les efforts de course partout dans le monde, selon trois principes majeurs : accroître la valeur de la marque Yamaha, acquérir des technologies de pointe, et promouvoir la diffusion saine des courses de motos.

Parmi les fruits de ces efforts, observés en 2018 figurent une 3e place générale pour Valentino Rossi lors du Championnat du monde MotoGP, une 4e place pour son coéquipier, Maverick Viñales, une quatrième victoire consécutive inédite lors de la saison finale des 8 Heures de Suzuka, dans le cadre du Championnat du monde d'endurance moto (Endurance World Championship, EWC), ainsi que plusieurs titres remportés dans les plus hautes catégories respectives des compétitions All Japan Road Race Championship, Asia Road Racing Championship, et MotoAmerica AMA/FIM North America Championship. En plus de ces accomplissements, nous avons procuré un sentiment de Kando* aux amateurs du monde entier.

Par ailleurs, Yamaha crée depuis 2015 une structure de progression à plusieurs niveaux, visant à développer les jeunes pilotes d'Asie du Sud-Est et du monde entier. Nos efforts dans ce domaine ont produit des avancées et des résultats réguliers, plusieurs pilotes ayant franchi le pas de l'Asie à l'Europe pour affronter de nouveaux défis.

Yamaha Motor ayant débuté la course lors de sa création en 1955, l'année 2019 marque l'entrée dans notre 65e anniversaire sur les circuits de course. Une fois de plus, Yamaha mettra tout en oeuvre pour concourir dans les principales séries de courses à travers le monde, contribuant ainsi à faire grandir la nouvelle génération de pilotes, à promouvoir la culture des sports motorisés, ainsi qu'à véhiculer notre slogan de marque « Revs your Heart » (« Et votre coeur bat plus fort »).

*Kando est un terme japonais qui signifie à la fois le sentiment de profonde satisfaction et d'excitation intense, que nous éprouvons face à quelque chose revêtant une valeur exceptionnelle.

Informations relatives aux principales équipes de course Yamaha en 2019 : https://global.yamaha-motor.com/race/team/

Galerie d'images connexe : https://www.image.net/yamaha_ms_media_conference_2019

Conférence médias 2019 Yamaha Motorsports : https://global.yamaha-motor.com/race/release/2019/003/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

