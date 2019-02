Défilé de mode Automne Hiver 2019 de Joseph Abboud





Joseph Abboud :

L'événement : Défilé de mode Automne Hiver 2019 de Joseph Abboud dans le cadre de la Semaine de la mode de New York

Date/Lieu : Lundi 4 février 2019 à 18 h 00/ South Street Seaport Pier 16

Participants : Neil Patrick Harris, David Burtka, Billy Porter, Nolan Carroll II, Eric Rutherford, Johannes Huebl, Chazz Palminteri, Davis Webb.

À propos : Le créateur de mode pour homme, Joseph Abboud, a lancé sa collection Automne 2019 lors d'un défilé de mode le lundi 4 février à 18 h, dans le cadre de la Semaine de la mode de New York. La collection célèbre les thèmes de l'inclusion, de la découverte et de l'Americana.

« Donnez-moi vos pauvres, vos exténués, qui en rang serrés aspirent à vivre libres. »

Durant l'apogée de l'immigration via Ellis Island au début du 20e siècle, cette phrase, gravée sur la Statue de la Liberté, a accueilli des migrants exténués après leurs durs périples à la recherche d'une meilleure vie. Ces mots écrits par Emma Lazarus représentent l'âme même de notre pays, le Rêve américain, et ils servent de base à la collection Automne 2019 de Joseph Abboud.

Depuis plus de 30 ans, la marque Joseph Abboud représente la masculinité inclusive et produit des vêtements confectionnés en Amérique pour tous les hommes. Notre objectif cette saison est donc de célébrer le melting pot qu'est l'Amérique et ceux qui sont assez courageux pour chercher un nouveau départ.

La collection Automne 2019 rend hommage à ces premiers immigrants en évoquant les vêtements qu'ils portaient à la poursuite de leur destinée. Chaque vêtement a une histoire à raconter, avec des tissus lavés, des bords bruts et des combinaisons surprenantes de texture et de motifs reflétant des articles tissés mains provenant de tous les coins du monde. Les hommes qui ont voyagé jusqu'ici pour forger une nouvelle nation étaient à la fois modestes, fiers et déterminés. Leurs vêtements l'étaient aussi, peut-être hérités d'un père ou d'un grand-père. Des boutons dépareillés, des épaules froncées et des pièces issues de vestiges de tapis Kilim témoignent du soin avec lequel on pourrait raccommoder sa précieuse garde-robe, transportée d'une vie à l'autre.

Avec une palette vintage et une quintessence de vécu, la collection Automne propose des tissus nobles comme des tweeds lavés, des velours vintage et des flanelles usées par le temps qui inspirent un ton de type ouvrier. Les pantalons sont amples et facilitent le mouvement ; les capes enveloppent le corps comme des couvertures ; des poches à soufflets utilitaires sont utilisées partout ; et la superposition, une signature de la marque, est spontanée et éclectique. Chaque article est aussi individuel que la personne qui le porte. Le thème utilitaire se transmet aux accessoires. Les sacs en cuir et les fourre-tout sont conçus dans l'optique de la fonctionnalité ; les casquettes et les feutres délavés, créés en collaboration avec Albertus Swaenpoel, semblent usés par le temps. Les vêtements de soirée, eux aussi, sont humbles, imprégnés d'un air traditionnel et d'un aplomb durement gagné.

Les chaussures de cuir, le produit de notre collaboration continue avec le cordonnier de culture américaine Allen Edmonds, sont inspirées des bottes de travail robustes. Allen Edmonds, tout comme Joseph Abboud, incarne l'esprit américain avec ses formes et ses créations qui ont subi l'épreuve du temps. Montées et faites à la main par Goodyear à Port Washington, dans le Wisconsin, leurs chaussures allient une fiabilité et une qualité que les hommes reconnaissent et dans laquelle ils ont confiance.

Mis en scène dans l'esprit d'Ellis Island au Quai 16, qui fait partie du South Street Seaport Museum, ce spectacle honore qui nous étions et qui nous sommes. En tant que petit -fils d'immigrants libanais, c'est avec une grande fierté que je célèbre de mon mieux la riche mosaïque et le patrimoine diversifié de l'Amérique : En créant des vêtements intemporels, authentiques, de qualité pour tous les américains.

REMERCIEMENTS :

Stylisme ? Bill Mullen

Cheveux ? Thom Priano pour R+CO

Maquillage ? Manana Saralidze pour MENAJI

Musique ? Javier Peral Music

Réalisation ? Moda Tech

À propos de Joseph Abboud

Depuis l'âge de seize ans, Joseph Abboud est passionné par la mode. Il a commencé sa carrière dans les vêtements pour hommes chez Louis of Boston et plus tard chez Polo Ralph Lauren. En 1987, Joseph Abboud a lancé son propre label éponyme. Peu après ses début, Joseph Abboud a reçu de nombreuses distinctions honorifiques, notamment la distinction d'être le seul créateur à recevoir le prix convoité Menswear Designer of the Year deux fois de rang (1989 & 1990) du la part du Council of Fashion Designers of America. Parmi ses autres prix et distinctions citons The Cutty Sark Award pour le Créateur de vêtements pour hommes le plus prometteur de 1988, le premier prix Woolmark Award for Distinguished Fashion en 1989 et une nouvelle fois en mars 1993. De nombreux autres prix prestigieux ont suivi, y compris le prix Personne de l'Année de l'American Apparel & Footwear Association et le prix d'Excellence pour l'ensemble des réalisations du magazine MR en 2016.

Joseph Abboud a commencé à travailler chez Tailored Brands, Inc. (NYSE : TLRD) en tant que directeur créatif principal en décembre 2012. Il a été réuni avec sa marque homonyme en août 2013 lorsque Tailored Brands Inc. a acquis JA Holding Inc., la société mère de la célèbre marque de vêtements américaine, Joseph Abboud. Le label Abboud a été relancé, rétablissant la marque en tant que collection tendance moderne-américaine sophistiquée. La collection du créateur Joseph Abboud a été lancée en octobre 2014 sur JosephAbboud.com et est disponible dès maintenant dans le magasin phare Joseph Abboud à New York.

Pour en savoir plus sur Joseph Abboud, visiter www.josephabboud.com.

